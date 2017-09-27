FARK YARATTILAR

Galatasaray, Bursaspor'u ikinci yarıdaki futbolu ve golleriyle geçerken öne çıkan iki isim vardı. Karşılaşmada etkili oyunuyla fark yaratan isimlerin başında Younes Belhanda geldi. OPTA verilerine göre Belhanda, Bursaspor maçında rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan (6), en fazla başarılı çalım yapan (3), en fazla orta açan (11), en fazla isabetli orta yapan (3) ve en fazla şut pası çıkartan (6) Galatasaraylı oyuncu oldu. Faslı oyuncu ayrıca 14 kez ile de sarı-kırmızılı ekibin en çok ikili mücadeleye giren ismiydi.

ORGANİZASYONU SAĞLADI

Belhanda'nın yanı sıra Fernando da Bursaspor maçında istatistiklerde en çok yer alan isimlerin başındaydı. Brezilyalı orta saha oyuncusu karşılaşmada en çok topla buluşan (105), en fazla isabetli pas atan (81), rakip alanda en fazla pas yapan (50) ve en fazla pas arası yapan (4) oyuncu olarak sezon genelindeki performansına paralel bir görüntü çizdi.

FERNANDO BAĞLANTISI

Bursaspor karşılaşması içindeki pas bağlantılarında Fernando'nun ana aktörlerden biri olduğu gözüktü. Galatasaray'ın Bursaspor karşılaşmasında Maicon-Fernando ve Fernando-Ndiaye arasındaki pas dağılımı öne çıktı. Bu iki pas bağlantısı Bursaspor deplasmanında 18'er kez aktif oldu.



