ŞAMPİYONLUK YÜKLENİYOR

Galatasaray fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bursaspor karşısında ilk yarı geriye düşen sarı-kırmızılı ekip, ikinci devre Feghouli ve Tolga Ciğerci'nin golleriyle sonuca gidip galibiyete ulaştı. Böylece ligin ilk 6 haftasında 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, yenilmezlik serisi 10'a çıktı. En son 6 Mayıs 2017 tarihinde sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray, 141 gündür mağlubiyet yüzü görmedi. CİMBOM yeni transferleriyle bu sezon bambaşka futbol oynarken son 8 yılın da en iyi başlangıcına imza attı.



3 KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirveye kurulan sarı-kırmızılı ekip, en son böyle başarılı bir başlangıcı 2009-10 sezonunda Rijkaard yönetiminde gerçekleştirmişti. Ligin ilk 6 haftasında 6 galibiyet alan Cimbom, 18 puanı hanesine yazdırmıştı.Diğer bir dikkat çeken detay ise sarı-kırmızılı takımın son 8 sezonda 12 puanın üzerine çıktığı sezonlarda şampiyonluğa ulaşması... GALATASARAY son 8 yıl içerisinde 3 kez ligin ilk 6 haftasında 12 puanın üzerinde puan topladı ve 3'ünde de şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Sarı-kırmızılılar bu sezon 6 haftada 16 puan topladı ve yine şampiyonluk sinyali vermeye başladı.







Savaş ÇORLU