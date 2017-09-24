"Korkma başkan!"
BAŞINI DERDE SOKMA!
NAZİFOĞLU şöyle devam etti: "Başkan bana, 'Sen futbola bakıyorsun, başka yerlerle uğraşıp da başını derde sokma.' dedi. Kulüpte konuştuğum üyeler ise, 'Önünü keserler, bu konulara sakın girme' dediler. Neden bizim arkadaşlarımız yönetim kurullarında olmasın. 112 yıllık kulübün yönetim kurullarında kendi sporcuları hiç olmaz mı? Benim suçum sizlerin orada olmasını istemek. Bana sesimi çıkarmamam karşılığında ikinci başkanlık teklif edildi." Başkan'ın da yapacağı fazla bir şey olmadığını belirten Nazifoğlu şu ifadeleri kullandı:
CEZA SÜRESİ MANİDAR
"150 KİŞİLİK bir grup G.Saray'ı yönetmek istiyor. Üyeliğimi elimden de alsalar beni yıldıramazlar, beni G.Saray'dan koparamazlar. 10 yıl sarı-kırmızılı formayı giydim. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım. Divan toplantısına kavga çıkartmaya gitmedik. 'Size de bu yakışır' demişim. Ben konuşurken başkan salonu terk ediyor. Bu, ayıp değil mi? Başkan disiplin kurulundan, gelecek seçimlere giremeyecek kadar bana ceza vermelerini istiyor. Benden korkma başkan, seçimlere girmeyeceğim."
BUNUN ADI DÜŞMANLIK
NAZİFOĞLU, G.Saray'ın basketbol şubesinin başantrenör Ergin Ataman ile devam etmemesini ve bütçede küçülmeye gitmesini doğru bulmadığını söyledi. Levent Nazifoğlu, "Basketbol şubesinin kaptanı okul takımında oynamış. F.Bahçe Doğuş, bütçesini 25'ten 30 milyon dolara çıkarmış. Orada Obradovic var; bizde ise 'bedava çalışırım' diyen Ergin Ataman'ı gönderiyorsunuz. Bütçemiz 5 milyon dolara iniyor. Bu mudur yöneticilik? Bunları söyleyince de Kalamış Tesisleri'ne girememem için restoranın camına yazı asılıyor. Sanki yüz kızartıcı bir iş yapmışım. Bu kadar mı düşmanlık olur?" dedi.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:40
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 5
Yorum
hay bence silmedi. Sadece sacmaliklarindan vazgecti. Kameni su an daha iyi, Volkan daha iyi oldugunda, Volkan oynar. Bu kadar basit
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VOLKAN'IN YEDEK KALMASINA BÖYLE TEPKİ VERDİ
Toplam 2
Yorum
Hoca Aferin Volkan, dogru davranis bu. Simdi sana düsen, cok calisip formayi kazanmak.
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KOCAMAN O TARTIŞMAYI ANLATTI
Toplam 9
Yorum
SARI KANARYA Sen bizim kocaman gururumuzsun hocam.. Senol Günes senden efendilik öğrensin biraz... Her Fenerbahçe maçında yerlere atıyor kendini...
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