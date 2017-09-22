 Karşı atağa geçti – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Karşı atağa geçti

    Karşı atağa geçti
    Olaylı Divan Kurulu'nun ardından disiplin kurulundan 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan karşı hamle hazırlığında. Nazifoğlu'nun da aynı toplantıda kendisine hakaret ettiğini düşündüğü yönetici Alper Narman ve Burçin Aslan'ın da ceza alması için imza topladığı ifade edildi.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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