Cumhurbaşkanımız sayesinde

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp olarak yeni bir döneme girdiklerini belirterek, "Her maçta taraftarımızla 1 milyon euro fark atıyoruz" dedi. Geçen sezon 15 bin kişiye oynadıklarını hatırlatan Özbek, "Biz iyi bir takım kurarak Galatasaray seyircisini harekete geçirdik. Şimdi ortalama 40 bine yakın taraftara oynuyoruz. Şimdi biz aradaki gelir farklılığını geçen seneyle kıyasladığımız zaman biz her maçta bu sene 1 milyon Euro kasaya fazla para koyuyoruz. Şimdi içerde 17 maç oynadığımızı düşünün, 17 milyon euro eder. Sponsorlarımızı etkisi, sahaya aldığımız led reklamlar, halı reklamlar, GS Store'daki satışlar... 45 bin kişinin geldiği bir stat düşünün ne kadar kar ettiğimizi siz hesaplayın. Şimdi soruyorum; ticaret kafasıyla baktığımız zaman yaptığımız iş doğru mu yanlış mı?" şeklinde konuştu.



MALİ YAPIYI ÇÖZDÜK

Artık Galatasaray için kimsenin 'Borcunu veremiyor' diyemediğini kaydeden Başkan Dursun Özbek, "Bunların hepsi bitti. Biz yönetime geldikten sonra birinci önceliğimiz mali yapıydı, bunu çözersek öteki tarafı daha kolay çözeceğimizi biliyorduk" ifadesini kullandı.



CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE KAPIYI AÇTI

Riva'daki gelirin artmasını beklediklerini kaydeden Başkan Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projenin ilerlemesinde büyük katkısı olduğunu ifade etti. Özbek şunları söyledi: "Riva için bugün itibariyle 200 milyon dolar konuşuluyor, iş bittikten sonra 350-400 milyon dolar civarında olacak. Bu noktada Galatasaray devlet güvencesiyle hedefine ulaşmıştır. Bu çok önemli... Şimdi Riva Projesi başarıyla ilerliyor. Bu başarıda, Emlak Konut çalışanlarının payı büyüktür. Galatasaray'a bu kapıyı açan da Sayın Cumhurbaşkanımızdır."



RİVA'YA G.SARAY SİTESİ

"Riva'da 900 tane villa yapılacak. Biz Galatasaray ailesi olarak orada olmak istiyoruz diye kendilerine deklare ettik. Bu bir site organizasyonu, grup evler var. 50 veya 70. civarı bir grup ev istiyoruz diye bir konuşma yapıldı. Olacak gibi gözüküyor!."



FLORYA İMZAYA KALDI

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin ne zaman değerlendirileceği hakkında da konuşan Özbek, "Florya, Başbakan'ın imzasına kaldı. Beklemedeyiz. Onay çıktığı anda işlemlere başlayacağız. Burası için ihaleyi alan firmadan 50-70 kadar evin GS üyelerine ayrılmasını istedik" dedi.



GOMİS'E 'HASTA VE YAŞLI' DİYORLARDI

Gomis'i aldıklarında yapılan eleştirilere de değinen Özbek, "Gomis için hasta, yaşlı, bayılıyor diyorlardı. İmza parası verilir mi diyorlardı. Peki şimdi ne diyorlar?" diyerek erken yorumlara tepki gösterdi.



R. MADRİD VE BARCELONA'DAN DAHA İYİ

Özbek, 1 ay sonra açacakları Galatasaray müzesi ile ilgili olarak ise "Real Madrid ve Barcelona gibi dünya devi kulüplerin müzelerinden çok daha iyisini çok daha görkemlisini yaptık. Bunu 1 ay sonra açacağız ve tüm Galatasaraylılara yakışır bir müze oldu" dedi.



BERABERE BİTSİN İKİ TARAF ÜZÜLMESİN

Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili tahmini sorulması üzerine, "İki taraf da üzülmesin berabere kalsınlar. 2 taraf da önemli kulüpler, üzülmesinler" cevabını verdi.