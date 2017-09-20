 Tudor'u keyiflendiren rakamlar... – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Tudor'u keyiflendiren rakamlar...

    Tudor'u keyiflendiren rakamlar...

    Kasımpaşa karşısındaki etkili futbol rakamlara da yansıdı.

    Galatasaray hevesi, heyecanı ve arzusu ile rakiplerine sahayı dar ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin ortaya koyduğu etkili futbol istatistiklere de net bir şekilde yansıdı. İşte son oynanan Kasımpaşa maçında İgor Tudor'u oldukça keyiflendiren rakamlar:

    -Galatasaray maç boyu 9 isabetli şut atarken, Kasımpaşa'nın toplam şutu 9'du.
    -Sadece ilk yarıda rakip yarı alanda 40 top karşılanırken, Kasımpaşa için bu rakam toplamda 18 oldu.
    -Sadece ilk yarıda Kasımpaşa ceza sahasına 41 top atıldı.
    -Kasımpaşa tüm maçta ceza alanına toplam 26 top atabildi.
    -İkinci yarıda bir ara orta alanda pasla oynama oranı yüzde 95'lere kadar çıktı.
    -Ortalaması ise yüzde 89.7 oldu. Hücum bölgesinde 228 kez (122-106) topla oynadı.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:58
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