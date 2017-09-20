Tudor'u keyiflendiren rakamlar...

Galatasaray hevesi, heyecanı ve arzusu ile rakiplerine sahayı dar ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin ortaya koyduğu etkili futbol istatistiklere de net bir şekilde yansıdı. İşte son oynanan Kasımpaşa maçında İgor Tudor'u oldukça keyiflendiren rakamlar:

-Galatasaray maç boyu 9 isabetli şut atarken, Kasımpaşa'nın toplam şutu 9'du.

-Sadece ilk yarıda rakip yarı alanda 40 top karşılanırken, Kasımpaşa için bu rakam toplamda 18 oldu.

-Sadece ilk yarıda Kasımpaşa ceza sahasına 41 top atıldı.

-Kasımpaşa tüm maçta ceza alanına toplam 26 top atabildi.

-İkinci yarıda bir ara orta alanda pasla oynama oranı yüzde 95'lere kadar çıktı.

-Ortalaması ise yüzde 89.7 oldu. Hücum bölgesinde 228 kez (122-106) topla oynadı.