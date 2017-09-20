Tudor'u keyiflendiren rakamlar...
Kasımpaşa karşısındaki etkili futbol rakamlara da yansıdı.
Galatasaray hevesi, heyecanı ve arzusu ile rakiplerine sahayı dar ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin ortaya koyduğu etkili futbol istatistiklere de net bir şekilde yansıdı. İşte son oynanan Kasımpaşa maçında İgor Tudor'u oldukça keyiflendiren rakamlar:
-Galatasaray maç boyu 9 isabetli şut atarken, Kasımpaşa'nın toplam şutu 9'du.
-Sadece ilk yarıda rakip yarı alanda 40 top karşılanırken, Kasımpaşa için bu rakam toplamda 18 oldu.
-Sadece ilk yarıda Kasımpaşa ceza sahasına 41 top atıldı.
-Kasımpaşa tüm maçta ceza alanına toplam 26 top atabildi.
-İkinci yarıda bir ara orta alanda pasla oynama oranı yüzde 95'lere kadar çıktı.
-Ortalaması ise yüzde 89.7 oldu. Hücum bölgesinde 228 kez (122-106) topla oynadı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:58
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İşte Tudor'u keyiflendiren rakamlar
Toplam 2
Yorum
öğretici bu istatistikler hücum oynadığın için ! geriye çekildiğin topu rakibe bıraktığın, antalyada 2. yarı istatistiklerine de bir göz at ve anla !
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Burak demek puan demek
Toplam 4
Yorum
ÇARŞI Spor etik ve Ahlakına uymayan Burak bu senede kendini yere attmaya başladı bakalım yıl sonuna kadar kaç uydurma penaltı atacak.BJK ya uymaz.
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Sneijder formayı unuttu
Toplam 4
Yorum
CELAL TSK TUDOR SEN OLMASAN YAPAMAZDIK
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