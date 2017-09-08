 G.Saray'dan imza şov – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    G.Saray'dan imza şov

    G.Saray'dan imza şov

    Galatasaray Denayer, Latovlevici ve Carrasso için imza töreni düzenliyor.

    Denayer, Latovlevici ve kaleci Carrasso kendilerini sarı kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladılar. Galatasaray'da Latovlevici 33, Denayer 64, Carrasso ise 16 numaralı formayı giyecek. İmza töreninde konuşan Lavovletici; "Galatasaray'a gelmeden önce Tudor ile konuşmamıştım. Karabük'ten beni tanıyordu zaten. Hagi ve Popescunun Galatasaray'da sergilediği performansı sergilemek istiyorum. Çok farklı takımlarda oynadım ama hep kendi performansımız üzerine düştüm. Benim performansımın temel etkeni çalışmak." ifadelerini kullandı.

    DENAYER: TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM
    Galatasaray'a geri dönen Jason Denayer ise; "Öncelikle taraftarımıza teşekkür ederim. Burada kendimi iyi hissetmemin sebebi de burada bana her zaman iyi davranılması. Bundan dolayı aramızda bir kaynaşma olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

    "İhtiyaç durumunda Denayer sol bekte oynayabilir mi?" sorusun Jason Denayer; "Solda oynamak tercihim değil ama karar hocamızın." ifadelerini kullandı.

    CARRASSO: BİRÇOK TEKLİF ALDIM
    G.Saray'ın 35 yaşındaki yeni transferi Carrasso imza töreninde yaptığı açıklamada birçok kulüpten teklif aldığını belirtti. Carrasso: Birçok teklif aldım ama burada detaylara girmeyeceğim. Bugün önemli olan Galatasaray'da olmam. 18 yıllık kariyerim var. Galatasaray'a gelişim 3-4 senelik bir maraton. Her yerde arkadaşlarımla olacağım." şeklinde konuştu.

    "TRANSFER DÖNEMİNİ KAPATTIK"
    Öte yandan G.Saray Başkanı Dursun Özbek; "Bu sezon için yaz transfer dönemini bitirmiş oluyoruz. Oyuncularımıza başarılar diliyorum." açıklamasında bulunarak transfer sezonunu kapattıklarını belirtti.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:30
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