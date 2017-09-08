G.Saray'dan imza şov
Galatasaray Denayer, Latovlevici ve Carrasso için imza töreni düzenliyor.
DENAYER: TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM
Galatasaray'a geri dönen Jason Denayer ise; "Öncelikle taraftarımıza teşekkür ederim. Burada kendimi iyi hissetmemin sebebi de burada bana her zaman iyi davranılması. Bundan dolayı aramızda bir kaynaşma olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.
"İhtiyaç durumunda Denayer sol bekte oynayabilir mi?" sorusun Jason Denayer; "Solda oynamak tercihim değil ama karar hocamızın." ifadelerini kullandı.
CARRASSO: BİRÇOK TEKLİF ALDIM
G.Saray'ın 35 yaşındaki yeni transferi Carrasso imza töreninde yaptığı açıklamada birçok kulüpten teklif aldığını belirtti. Carrasso: Birçok teklif aldım ama burada detaylara girmeyeceğim. Bugün önemli olan Galatasaray'da olmam. 18 yıllık kariyerim var. Galatasaray'a gelişim 3-4 senelik bir maraton. Her yerde arkadaşlarımla olacağım." şeklinde konuştu.
"TRANSFER DÖNEMİNİ KAPATTIK"
Öte yandan G.Saray Başkanı Dursun Özbek; "Bu sezon için yaz transfer dönemini bitirmiş oluyoruz. Oyuncularımıza başarılar diliyorum." açıklamasında bulunarak transfer sezonunu kapattıklarını belirtti.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:30
-
Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 59
Yorum
vedaku Janssen'i beğenmeyenler onun yerinde H.Kane'nin oynadığını bilmiyor galiba. FB, GS ve BJK birleşse Harry Kane'yi transfer edemez.
-
Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 59
Yorum
aslan jansen hem genç hem yetenekli alınabileceğin en iyilerinden helal olsun fb ye .
-
Ahmet Bulut açıkladı: Arda Turan...
Toplam 12
Yorum
cimboman Ahmet Bulut'a teşekkürler,lütfen futbol hayatı boyunca oralarda kalsın.
G.Saray'dan imza şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.