 ''Saçma sapan bir gol'' – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ''Saçma sapan bir gol''

    ''Saçma sapan bir gol''
    Teknik Direktörü 3-0 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası üzgündü. Deneyimli hoca "Saçma sapan bir golle yenik duruma düştük. 'Toparlayalım' derken bir gol daha yedik ve oyundan düştük. Forvet alacağız, orta saha alacağız. Bir gün gelecek biz de onları yeneceğiz. Bu takım henüz oturmadı" ifadesini kullandı.
    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:26
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