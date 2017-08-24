Welliton imzalıyor
İstanbul’da olduğu belirtilen Brezilyalı golcü ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Kayserispor’la durumu gözden geçirildikten sonra sözleşme imzalanacak
AVUKATLAR İNCELİYOR
Yönetim, parasını alamadığı gerekçesiyle Kayseri ile sözleşmesini tek taraflı fesh eden Brezilyalı yıldızın, durumunu inceledikten sonra transferi resmiyete dökecek. Kayseri yönetimi, 30 yaşındaki oyuncunun kendilerinden habersiz başka bir takıma gitmesi halinde mahkemeye gideceğini açıklarken Welliton'un Futbol Federasyonu'ndan serbest kaldığına dair belge aldığı ve transferinin önünde herhangi bir engel olmadığı belirtiliyor. Galatasaray'ın avukatlarının belgeleri incelemeye başladıkları ve yönetime bir iki gün içinde rapor sunacakları ifade edildi.
İŞTE BELGESİ
Spor basınının bir numarası FOTOMAÇ, Welliton'un avukatının serbest kaldığına yönelik aldığı yazıya da ulaştı. Profesyonel Futbolcular Tecil İşleri Müdürlüğü Genel Sekreteri Özcan Şepik, Brezilyalı oyuncunun talebi, "Göndermiş olduğunuz 09.08.2017 tarihli yazıda bahsi geçen fesih işlemi kayıtlarımıza işlenmiştir" yazılı bir cevap verdi.
CİMBOM'UN YENİ JOKERİ
Gerçek mevkii santrfor olan Welliton, aynı zamanda sağ kanat ve sol kanat da oynayabiliyor. Tudor'un çok yönlü olması nedeniyle Brezilyalı futbolcuyu kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.
2014-2015 sezonu başında 1 milyon euro karşılığında Spartak Moskovo'dan Mersin İdmanyurdu'na transfer olan Welliton, 3 sezondur Süper Lig'de forma giyiyor.
30 yaşındaki Brezilyalı golcü Mersin İdmanyurdu ile ilk sezonunda 10 gol, 9 asist, ikinci sezonunda ise 6 gol, 7 asistle oynamıştı.
Geçen sezon Kayserispor'da 12 gol atan yıldız futbolcu 3 de asist yapmıştı. Welliton daha önce Celta Vigo forması da giymişti.
Savaş Çorlu
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
-
Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
yasin selcuk defol üc senedir yatıyor aldıgı para haram mac başına 25 alıyor senede üc alıyor geri pas yan pas bumu gs nın kaptanı alın sizin olsun ama gitcek
-
Arda Turan'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 50
Yorum
sen işine bak ordan karıştırma 50 bin taraftarın önüne cıkımıcan selcuk hele o yasin siz hemen gidin yoksa kovulacaksınız bu takımı bozmayın bu konuları kapatın arda efend
-
Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
POYRAZ Selçuk gider tamamda Avcı,Emre gibi bir adamı başka takıma yollarmı ancak böyle bir cahilliği FB li yöneticiler yapar yaptılarda kendileriyl
Welliton imzalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.