 Welliton imzalıyor – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    imzalıyor

    Welliton imzalıyor

    İstanbul’da olduğu belirtilen Brezilyalı golcü ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Kayserispor’la durumu gözden geçirildikten sonra sözleşme imzalanacak

    Yeni sezona yenilenmiş kadrosunu ile giren ve ligi hızlı bir giriş yapan Galatasaray, 8. yabancı oyuncu transferini de gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bafetimbi Gomis'e iyi bir alternatif arayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör İgor Tudor'un isteği doğrultusunda Kayserispor'dan ayrılan Welliton Soares Morais ile el sıkıştı. İstanbul'da Başkan Özbek'in otelinde kaldığı belirtilen oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

    AVUKATLAR İNCELİYOR
    Yönetim, parasını alamadığı gerekçesiyle Kayseri ile sözleşmesini tek taraflı fesh eden Brezilyalı yıldızın, durumunu inceledikten sonra transferi resmiyete dökecek. Kayseri yönetimi, 30 yaşındaki oyuncunun kendilerinden habersiz başka bir takıma gitmesi halinde mahkemeye gideceğini açıklarken 'un Futbol Federasyonu'ndan serbest kaldığına dair belge aldığı ve transferinin önünde herhangi bir engel olmadığı belirtiliyor. Galatasaray'ın avukatlarının belgeleri incelemeye başladıkları ve yönetime bir iki gün içinde rapor sunacakları ifade edildi.

    İŞTE BELGESİ
    Spor basınının bir numarası FOTOMAÇ, Welliton'un avukatının serbest kaldığına yönelik aldığı yazıya da ulaştı. Profesyonel Futbolcular Tecil İşleri Müdürlüğü Genel Sekreteri Özcan Şepik, Brezilyalı oyuncunun talebi, "Göndermiş olduğunuz 09.08.2017 tarihli yazıda bahsi geçen fesih işlemi kayıtlarımıza işlenmiştir" yazılı bir cevap verdi.




    CİMBOM'UN YENİ JOKERİ
    Gerçek mevkii santrfor olan Welliton, aynı zamanda sağ kanat ve sol kanat da oynayabiliyor. Tudor'un çok yönlü olması nedeniyle Brezilyalı futbolcuyu kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.

    2014-2015 sezonu başında 1 milyon euro karşılığında Spartak Moskovo'dan Mersin İdmanyurdu'na transfer olan Welliton, 3 sezondur Süper Lig'de forma giyiyor.

    30 yaşındaki Brezilyalı golcü Mersin İdmanyurdu ile ilk sezonunda 10 gol, 9 asist, ikinci sezonunda ise 6 gol, 7 asistle oynamıştı.

    Geçen sezon Kayserispor'da 12 gol atan yıldız futbolcu 3 de asist yapmıştı. Welliton daha önce Celta Vigo forması da giymişti.

    Savaş Çorlu
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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