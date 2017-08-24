 Galatasaray'da gençlere destek – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    'da gençlere destek

    Galatasaray'da gençlere destek
    Galatasaray, basketbolda genç oyuncularının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Galatasaray Gelişim takımını kurdu. Geçen sezon Türkiye şampiyonu olan 1999, 2000 ve 2001 doğumlu oyuncuların yer alacağı Gelişim, Kadınlar Bölgesel Ligi'nde (KBBL) mücadele edecek. Antrenörlüğünü ise Maljkovic'in yardımcısı Efe Güven yapacak.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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