 Asamoah 11’deki yerini kaybetti – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Asamoah 11’deki yerini kaybetti

    Asamoah 11’deki yerini kaybetti

    Ganalı sol bek, her geçen gün G.Saray’a yaklaşıyor.

    , Galatasaray'a her gün biraz daha yaklaşıyor... Ganalı futbolcu dün oynanan Cagliari maçında yedek kulübesinde beklerken Alex Sandro ilk 11'de sahaya çıktı. Sandro geçen sezon sol önde oynarken Asamoah bekte forma giyiyordu. Fakat Juventus'ta Allegri, 4-2-3-1'e döndü. Mandzukic'i de sol öne koyarak Asamoah'ı tamamen gözden çıkardı.

    TUDOR'A SÖZ VERDİ
    Asamoah'ın transferini zorlayan Galatasaray'ın içini rahatlatan nokta ise Igor Tudor. Asamoah, Tudor'un da temsilciliğini yapan, bağlı olduğu menajerlik şirketinin oyuncusu... Kısaca Tudor'un menajeri bu transferle bire bir ilgilenirken Hırvat teknik adam ile konuşan Asamoah'ın, "Juventus onay verirse geleceğim kulüp kesinlikle Galatasaray olacak" sözünü verdiği ortaya çıktı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:23
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