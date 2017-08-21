Asamoah 11’deki yerini kaybetti
Ganalı sol bek, her geçen gün G.Saray’a yaklaşıyor.
TUDOR'A SÖZ VERDİ
Asamoah'ın transferini zorlayan Galatasaray'ın içini rahatlatan nokta ise Igor Tudor. Asamoah, Tudor'un da temsilciliğini yapan, bağlı olduğu menajerlik şirketinin oyuncusu... Kısaca Tudor'un menajeri bu transferle bire bir ilgilenirken Hırvat teknik adam ile konuşan Asamoah'ın, "Juventus onay verirse geleceğim kulüp kesinlikle Galatasaray olacak" sözünü verdiği ortaya çıktı.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:23
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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