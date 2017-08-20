 Büyük tehlike kapıda – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Büyük tehlike kapıda

    Büyük tehlike kapıda
    Eski yöneticilerden , Galatasaray'ın Sportif AŞ şirketinin bu sene mutlaka kâr etmesi gerektiğini söyledi. Helvacı, "Galatasaray kâr edemezse hisseleri üzerindeki gücü kalkacak. O halde de Galatasaray dışındaki kişiler şirkete sahip olabilecek. Kar için gelirleri artırmak gerekiyor" dedi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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