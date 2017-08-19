TT Stadı'nda kombine çılgınlığı
Yeni transferlerinin şov yaptığı, atılan 4 golle taraftarlarını mest eden Galatasaray'da 3 günde 11 loca satıldı! Yaklaşık 800 bin dolar geliri kasasına koyan sarı kırmızılı ekip 2 bin 500 yeni kombineyle 30 bin barajına yaklaştı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kayserispor mücadelesinde oynanan futbolla taraftarları şampiyonluk havasına solan Galatasaray'da maçtan sonraki 3 gün içerisinde 11 yeni loca satışı yapıldığı ortaya çıktı.
70 bin dolar civarı bir ücret karşılığında bir sezonluğuna kiralanan bu localardan sarı kırmızılı ekip yaklaşık 800 bin dolar gelir elde etti.
Aynı süre zarfında 2 bin 500 kadar kombine bilet satışı yapıldığı da öğrenilirken, bu rakamla birlikte Galatasaray kombine satışlarında 30 bin barajına yaklaşmış oldu.
Aslan'da hedef 40 bin kombine satışı...
İlk hafta maçı olmasına rağmen Galatasaray-Kayserispor karşılaşmasını 31 bin 500 kişi izlemişti. Bu rakam ayrıca, geçtiğimiz haftanın en fazla taraftar sayısı oldu.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:01
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Denayer transferi hakkında konuştu
Toplam 3
Yorum
DÖN YUVANA DENAYER. GEL ARTIK GS YA. DÖN YUVANA DENAYER.
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Yolda tek gündem transfer
Toplam 2
Yorum
Servo Bence Fenerbahçe teknik direktör transfer etmeli Ersun yanal 4 yıl önce senden kalan ve senin şampiyon edemediğin kadroyu şampiyon yaptı
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Sportif direktör İnan
Toplam 6
Yorum
kerem gs Selçuğun karakterini tartışmaya gerek yok zaten ama futbolu yetersiz. Bence emekli olup sportif direktör gibi bir pozisyona gelsin takımda.
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