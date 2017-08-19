TT Stadı'nda kombine çılgınlığı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kayserispor mücadelesinde oynanan futbolla taraftarları şampiyonluk havasına solan Galatasaray'da maçtan sonraki 3 gün içerisinde 11 yeni loca satışı yapıldığı ortaya çıktı.

70 bin dolar civarı bir ücret karşılığında bir sezonluğuna kiralanan bu localardan sarı kırmızılı ekip yaklaşık 800 bin dolar gelir elde etti.

Aynı süre zarfında 2 bin 500 kadar kombine bilet satışı yapıldığı da öğrenilirken, bu rakamla birlikte Galatasaray kombine satışlarında 30 bin barajına yaklaşmış oldu.

Aslan'da hedef 40 bin kombine satışı...

İlk hafta maçı olmasına rağmen Galatasaray-Kayserispor karşılaşmasını 31 bin 500 kişi izlemişti. Bu rakam ayrıca, geçtiğimiz haftanın en fazla taraftar sayısı oldu.



