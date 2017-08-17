Karabük’ten tepki
Igor Tudor'un transferi sırasında Kardemir Karabük'le arası açılan Galatasaray bu kez de Seleznov'un peşinde... Sarı-kırmızılı takımın, golcü oyuncuyu istediği ifade edilirken Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Seleznov'un 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu belirterek, "Bu konuda bize intikal etmiş hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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