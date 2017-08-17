 Karabük’ten tepki – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Karabük’ten tepki

    Karabük’ten tepki
    Igor Tudor'un transferi sırasında Kardemir Karabük'le arası açılan Galatasaray bu kez de Seleznov'un peşinde... Sarı-kırmızılı takımın, golcü oyuncuyu istediği ifade edilirken Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, 'un 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu belirterek, "Bu konuda bize intikal etmiş hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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