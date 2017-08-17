 Feghouli 3 maç yok – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Feghouli 3 maç yok

    Feghouli 3 maç yok
    Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli'nin forma numarası belli oldu. Cezayirli Sofiane Feghouli Galatasaray'da 89 numaralı formayı giyecek. Sakatlığı bulunan 27 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlanırken, ligin 5. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçına kadar forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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