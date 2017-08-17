Feghouli 3 maç yok
Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli'nin forma numarası belli oldu. Cezayirli Sofiane Feghouli Galatasaray'da 89 numaralı formayı giyecek. Sakatlığı bulunan 27 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlanırken, ligin 5. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçına kadar forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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