Divan Kurulu'nda hararetli tartışma

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda gerginlik yaşandı. Levent Nazifoğlu'nun konuşması sırasında salon karıştı. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, oturuma 10 dakika ara verdi.

Kendisinden önce konuşan Mehmet Helvacı'yı hedef alarak konuşmasına başlayan eski yönetici Levent Nazifoğlu, "Sayın Helvacı keşke kendi alanında konuşsaydı. Son ayda birçok kez başkanın ofisine gitme sebebi ortaya çıktı. Senin bu olaya ait olmaman lazımdı. Sizin yaptığınız kontratlardan dolayı hala uğraşıyoruz. Artık sizin gibilere yer yok. Benim gibilere yer olacak göreceksiniz. Her zaman aynı şekilde mi devam etsin divan kurulu" ifadelerini kullandı. Levent Nazifoğlu'nun konuşması üzerine Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar araya girdi ve, "112 yıllık bir üyenin davranacağı şekilde davranın" diyerek Nazifoğlu'nu uyardı.

"Cenk Gönen için para almadık, para ödedik"

Giden futbolcuların bonservis bedelleriyle ilgili konuşan Nazifoğlu, "20 milyon Euro gelmiş. Gelen futbolculara da toplam 41 milyon Euro bonservis harcaması olmuş. Her yerde 34 milyon Euro diyorsunuz. Buna bir itirazınız var mı? 23 milyon 750 bin Euro bonservis. Sözleşme fesih bedelleri. UEFA diyor ki sizin sadece maaşlarınızı stopajlarınızı ve maç başlarınızı sayarım. Gerisini FFP'de görmem. Ama biz bunları görmek zorundayız. Fesih bedelleri 7 milyon Euro. Bunların hiçbirisi gitmiyor. Cenk Gönen'in gitmesi için para almadık, 200 bin Euro ödedik. KAP'a açıklama yapılmış ama kandırmaca. 2017-2018 sezonundaki hakkından 600 bin Euro feragat etmiştir. 1 milyon Euro alıyor Cenk Gönen. Bunu biliyor muydunuz? Kasaya 200 bin Euro girmiş gibi görünüyor. Riekerink ve 2 yardımcısı, 800 bin Euro tazminatı var ve işten atarsak 600 bin Euro tazminatı var. Yardımcılarıyla birlikte 2 milyon Euro'ya yakın toplam ödeme olacak" ifadelerini kullandı.

İrfan Aktar toplantıya ara verdi, Dursun Özbek toplantıyı terk etmek istedi

Ana maaş tablosunun 43 milyon Euro olduğunu söyleyen Nazifoğlu, "43 milyon Euro ana tablo maaş. Menajerle yüzde 10'dan aşağıya anlaşamazsınız. Menajerleri 4.3 milyon Euro olarak koydum. Gönderilecek futbolcular için paralar ödenecek, Olcan Adın ve Riekerink'le de görüşeceksiniz. Bunları topladığımız zaman bizim bu sene bulmamız gereken para 99 milyon Euro. Burada hesap ortada. Alp bey ve bana, 'Galatasaray'a gelecekseniz, her yere haciz geliyor, geleceksiniz ve burayı kurtaracaksınız' demişti. Ben kabul etmedim ama Alp abi beni kandırdı. Dedi ki, 'Levent burayı kurtarmamız lazım.' Başkan, 'Siz beni rahat ettireceksiniz, ben satış işleriyle uğraşacağım' dedi. Yanlış bir şey anlatıyorsam Başkanım cevap verebilirsiniz" diye konuştu.







Levent Nazifoğlu'nun konuşma şekli ve üslubu üyeleri rahatsız ederken, yönetim kurulu masasından Alper Narman, Nazifoğlu'na "Terbiyesizlik yapma" diye çıkıştı. Bu lafın ardından salonda Levent Nazifoğlu'na büyük tepki vardı. Bazı üyeler de tepkiler üzerine birbirleriyle tartışmaya başladı. Levent Nazifoğlu'nun konuşmasını bitirmesine izin vermeyen Divan Kurulu Başkanlığı, toplantıya 10 dakika ara verdi. Arada Başkan Dursun Özbek, toplantıyı terk etme kararı aldı ancak Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Özbek'i ikna ederek toplantıya devam etmesini istedi.

"Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan Sayın Başkan'dan özür diliyorum"

Toplantıya verilen aranın ardından Levent Nazifoğlu konuşmasına devam etti. Nazifoğlu, "Öncelikle sayın başkanın söylediği gibi Ali Sami Yen Başkan'ın koltuğunda oturan bir kişiye söylediklerimden dolayı özür diliyorum. Tekrar konuşmamın aynı noktasını aktaracağım. Başkan bizimle konuşurken 'Her türlü problemi üstünüze alın, herkes sizinle konuşsun. Galatasaray'ın borçları için burayı satalım. Borçları sıfırlayalım. Ben bir tüzük çıkaracağım, gençlerden kurulu bir takım kuracağım ve ardından kazandığımızdan fazla para harcamayacağız' dedi. Ben de dedim ki eğer bunlar olursa, herkesle kavga etmeye ben varım dedim. Her maçtan sonra gazetecilerle ve seyircilerle ben kavga ettim. Başkan da çok başarılı şekilde Riva'yı göz yaşlarıyla sattı. Galatasaray'ı kurtardık dedim. Bu paraları asla harcayamayız söz verdim dedi. Ben de başkanı transfer yapmaya ikna etmeye çalışıyordum. Ancak Sonra başkanın danışmanları, bu transferleri yapmazsak olmaz dedi. Riva'yı sat, Galatasaray'ın borçlarıyla ilgili hiçbir şey konuşmayacağım dedim. Bir tarafta kupalar vardı, diğer tarafta borçlar. Kupaları alalım dedi" diye konuştu.

"Yüzde 30 şampiyonluk şansı için bu kadar harcama yapılmaz"

Borcu kapattıktan sonra 135 milyon TL borç alındığını söyleyen Levent Nazifoğlu, "Bizim en değerlimiz Riva değil miydi? Burası gitti arkadaşlar, artık Riva yok. 5 tane takımın şampiyonluk şansı var. Zaten 2 ezeli rakibimiz var, artık Trabzonspor ve Başakşehir de var. Bizim şampiyonluk umudumuz yüzde 30. Bu şansla bu kadar harcama yapılır mı? Söylediklerimden dolayı özür dilemiyorum, tarzımdan dolayı özür diliyorum. Sizin hiç sevmediğiniz bir kanalda ben konuşmalarımda demedim mi, beni artık kimse listesine almaz, bana kimse oy vermez diye. Ben Galatasaray için kendimi yakıyorum. Ama ikinci başkan çıkıyor benim haberim yok diyor, başkan yardımcısı çıkıyor haberim yok diyor. Neden haberiniz yok, neden müdahale etmiyorsunuz. Ben 100 milyon Euro'luk giderden bahsediyorum. Galatasaray bu şartlarda giderse Riva'nın bu parası, belki 3 şampiyonluk alırız ama 5 sene sonra kredi döndürülemeyecek hale gelecektir. Florya'mız Riva'mız var dediğimiz kıymetlimiz de gidecek. Seyircinin de bazen karşısında durmamız lazım. Zor şartlarda yaşayan taraftarlar var ve bir mutluluğum Galatasaray diyor. Ama bizim de durmamız lazım" açıklamasını yaptı.

"Kulüpten aldığımız para, eski sporculara ödenen maaşlardı"

Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Levent Nazifoğlu, "Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı'yım. Biz yönetimden para alıyormuşuz. 112 yıllık kulübümüzde zor durumda olan sporcularımız var. Her ay para vermemiz gereken sporcular var. Dernek olarak karşılamaya çalışıyoruz, karşılayamayınca başkana gidiyoruz. Daha evvel de Ünal Başkan'a gidiyorduk. Başkan da dedi ki Sportif A.Ş.'den aylık sponsorluk anlaşması yapalım, buradan gitsin maaşlar. Aylık 20 bin TL. Son 9 aydır alamıyoruz kulüpte para olmadığı için. Alınan para budur, kimsenin cebine girmez. Tarzımdan dolayı kırdığım insanlardan ve Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan sayın başkandan özür diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



