''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

Östersunds'a elenmek, Galatasaray'da büyük bir travma yarattı. 2 yıl üst üste alınan kötü sonuçların üzerine gelen bu yenilgi, travmayı daha da geliştirdi. Alışkın olmadığımız şekilde erken sezonu açtık. ve Bizim için kötü bir dönem geçti sezon başı.

'YENİ BİR HEYECAN YARATMAK İÇİN...'

Bu durumdan süratla çıkmak için harekete geçtik. Galatasaray Futbol Takımı, 5 yıldır aynı iskeletle oynuyor. Bu dönemde 3 şampiyonluk, 3 Türkiye Kupası, Süper Kupa kazanmış. Takımda bir doymuşluk oldu haliyle. Biz de yeni bir heyecan yaratmak, seyirciyi yeniden stadyuma kazandırmak için bir hamle yaptık.

'HAYATIM BÖYLE BİR HEYECAN YAŞAMADIM'

Biz hamlelerimize inansak da, bunun meyvelerini toplamak başka bir şey. Hep bir risk var. Bunun heyecanını çok yaşadım. Bu yüzden dünkü maçta hayatımda yaşadığım en büyük heyecanı yaşadım diyebilirim. Bu hissettiklerimi anlatmam için kelime haznem yeterli değil. Takımın bu performansını görünce, doğru işi yaptığımızı anladım. Taraftarın, stada gelenlerin aldığı keyfi görmek, bu hissi paylaşabilmek, parayla pulla alınabilecek bir şey değil. Galatasaray, sezon transferlerini iyi yapmıştır. İlk maçta, taraftarlarını memnun etmiştir. Bir handikap var; ilk maçta çıtayı buraya koyduktan sonra ondan sonra aşağı inmemesi gerekir. Bunu futbolculara ve hocaya da söyledim.



'YENİ OYUNCULARLA TEMASIMIZ ÇOK ÖNCEDEN BAŞLADI'

Galatasaray, geçmiş sezon ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar bizi çok zorladı. Bu nedenle bir aile olarak büyük bir patlama yaşadık. Kimsenin kimseye bir şey söylemesine gerek bile yoktu. Herkes bu patlamayı yaşadı. Yeni transferlerimizle temaslarımız çok önceden başladı. Bu yüzden takımın kötü gidişatı hakkında hepsinin fikri vardı.



'TUDOR'UN ENERJİSİ ETKİLİYOR'

Tudor'u devre arasında göreve getirdik. İş disiplini olan, ciddiyeti olan ve heyecanını sahaya yansıtan birini göreve getirmek istedik. Tudor'da beni etkileyen bir şey var. O da enerjisi. Karşısında konuşurken, motive oluyorsunuz ve aynı enerjiyi hissediyorsunuz. Yeni transferlerimiz, Tudor'la kolay şekilde uyum sağladı. Bu, çok az hocanın başarabileceği bir şey.



'BAŞKAN YARDIMCISIYKEN, DEĞİŞİM GEREKTİĞİNİ ANLADIM'

Galatasaray'ın oyuncu yapısını değiştirmek, bir anda yapılacak bir şey değil. Ben başkan yardımcısı olduğum dönemde, bu değişimin yaşanması gerektiği belliydi. Ama bunu bir anda yapamıyorsunuz. Elimizde sözleşmeler var.



'MESNETSİZ İDDİALAR...'

Diğer başkanlar da bana soruyor; ''Başkan bu uçaklar nasıl iniyor'' diye... Riva'dan gelen paraları harcadığımıza dair mesnetsiz iddialar var. Aslında özet şu; Bonservis ve maaş ödemelerinin dikkate alınması gerekiyor. 3. husus ise, UEFA FFP kuralları çerçevesinde, yaptığın işin kar-zarar analizini yapman gerekiyor. Giderler ve gelirleri dengede tutman gerekiyor. Biz ne yaptık? Gitmek isteyen futbolcuları gönderdik. Bu çerçevede, 18 milyon euroya yakın peşin futbolcu satışı yaptık. 5-6 milyon euro arası da, muhtemel gelir getirecek ve takımdan ayrılacak bazı oyuncular da var. 34 milyon euro da bonservis ödemeleri yaptık. Yani 16 milyon euro harcama yaptık. Ben 10 milyon euro hedefi koymuştum. 5-6 milyon euro daha kazanırsak, hedefi tutturmuş oluyoruz. Şampiyonluk hedefi kuran bir takımın 10 milyon euro harcaması çok mu?



'10 MİLYON EUROYA YENİ TAKIM KURDUK'

UEFA bize 65 milyon euro maaş kısıtlaması getirmişti. 200 milyon TL'ye tekabül ediyor bu rakam. Biz şu an, maaşlar,primler, bonuslar, stopajlar dahil 61-62 milyon euro arası maaş ödüyoruz. Biz taşları yerinden oynatmadan, yep yeni bir takım kurduk. Sadece ve sadece 10 milyon euro bonservis ödedik. Bu paraları da hemen ödemiyoruz. Ben Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne götürmek istiyorum. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ise, Bayern Münih gibi takımlar... Bunların bütçelerine bakıyor muyuz? Bir de iyi futbolcular iyi para ediyor. Biz de iyi oyuncular transfer ettik. Ama Riva'dan gelen para falan değil, yalnızca futboldan elde ettiğimiz gelirlerle bu oyuncuları aldık.



'FFP'DEN ALDIĞIMIZ CEZA BİR ÖNCEKİ YÖNETİM YÜZÜNDENDİ'

Galatasaray'la ilgili her şey satır satır aklımda... Galatasaray Sportif A.Ş'nin geliri ortalama 100 milyon euro... Bu gelir, Şampiyonlar Ligi'ne gittiği zaman 550 milyon TL oluyor. UEFA oynarsan, 480 milyon TL olur. Hiç birine gitmezsen 400 milyon TL'de kalır. Eleştiri yapanlar, bir şeyi gözden çıkarıyor. Galatasaray, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı. Bu yüzden 100 milyon TL girdisi vardı. Bir sonraki sezon, UEFA'dan bir ceza aldık. Bu cezayı insanlar trafik cezası olarak değerlendiriyor. Bu ceza, UEFA'nın FFP dolayısıyla bir takıma verdiği ilk ceza... Bu travma içinde geçen sezon da, bizim hiçbir suçumuz yok. Bir önceki yönetimin harcamaları nedeniyle alınan bir cezaydı bu. Alınan bu ceza, takımı da oldukça etkiledi. Seyirciyi de etkiledi. Kombine almadı, forma almadı... Haklı da...



'RİVA'DAN BEKLENTİMİZ 1.5-2 MİLYAR TL'

Bu sene Avrupa'dan erken elendik. Ama her zaman A,B ve C planımız var. Bunu dikkate alarak bütçemizi yaptık. Yaptığımız transferlerde bu bütçenin içinde. Geçen sene, faiz ve kur farkından 150 milyon TL ödedik. Riva'dan gelen büyük bir parayı, yaklaşık 90 milyon doları, Sportif A.Ş'nin borcuna aktardık. Riva'dan gelen paranın, başka bir yere gitme şansı yok. Riva'dan 1.5-2 milyar TL beklentimiz var. Bunun içine Florya dahil değil.



'ARDA'YA KAPIMIZ AÇIK'

Arda ile ilgili yorum yapma durumunda değilim. Çünkü o Barcelona'nın oyuncusu. Ben Arda ile her zaman görüşüyorum. Ben Arda'nın başkanıyım. O, Galatasaray'ın bir evladı. Arda, Türkiye'de hassas bir konu hala. Barcelona'nın bir futbolcusu. Bizim şu anda 'Arda'yı getirdik, götürdük' şeklinde yorumlar yapmamızı sakıncalı buluyorum. Arda Galatasaray'a gelmek isterse, Galatasaray'ın kapısı Arda'ya açık. Arda gibi futbolcuyu kim istemez. Böyle bir şey varsa da konuşmalarımızla bunu engelleyecek duruma girmek istemiyoruz. Arda bir dünya yıldızı. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinin futbolcusu... Kim Arda'yı kadrosunda görmek istemez... 'Ekmek veya su ister misin?' gibi bir soru. Şartların oluşmasına bağlı bir şey bu... Arda'nın ve Barcelona'nın talep edebileceği bir ücrete hazır mıyız? Hayır... Barcelona 20, Arda 10 milyon Euro isterse hazır değilsiniz tabii ki... Tudor'la bu konu hakkında elbette fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bir kişi veya bir sponsor yardım etmek isterse bu çok rahatlıkla çözülebilecek bir konu...



'SOL KANATTA EKSİĞİZ'

Sol kanatta eksikler olduğunu düşünüyorum. Hem bek, hem de kanat pozisyonunda. Ama beklenmedik şekilde, oyuncuların performansı arttı. Örneğin Linnes... Kadroyu 28 kişi de tutmak istiyoruz. 3'ü kaleci, 4'ü U17 oyuncusu olacak. Kalan 21 kişi de ana rotasyonumuz. Bazı transferleri de transfer döneminin sonuna doğru yapacakmışız gibi planladık.



'KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE BARIŞI SAĞLAMALIYIZ'

Barış diye ortalığı yıkıyoruz. Barışı sağlamalıyız. Ama Aziz Yıldırım'ın kişisel tavrına kimse bir şey diyemez. Beşiktaş da asbaşkan düzeyinde katılırsa amacımızdan sapıyoruz. Böyle bir düşünceyi kabul edemiyorum. Faydası yok. Kulüpler Birliği'nde 18 kişi barışcıl kalamıyorsa bize yazıklar olsun. Hepimizin ortak faydası varsa katkı göstereceksin.



OLAĞANÜSTÜ DİVAN KURULU TOPLANTISI

Divan toplantısı her ay yapılıyor. Olağanüstü dediğiniz zaman alışılmamışın dışında oluyor. Gündem dışı da konuşamıyorsun. Bizde 1. madde "Ey başkan, böyle bol transferler yapıyorsun bu paralar nereden geliyor. Bize hesap ver" diyor. Bu endişeyi taşıyan Divan kurulu haklı. Çünkü basında Galatasaray karşıtlığı üzerine kurgulanmış durumlar var. En akıllı yorumcu, köşe yazarları bile her şeyi 5 senelik kontrat, 5 sene kira, 5 sene şu diye 100 milyon Euro çıkarıyorlar. Sonra diyorlar ki 100 milyonu nereden buldun? Yav arkadaş ben onu 5 senede gelirime göre alıyorum zaten. 5 senelik hesabı yapıp bu da Riva'dan gelen para diyorlar. Bizim ticari kazancımız yok mu? Amacımız zaten bu kazanç artsın.



'FATİH TERİM GÜNDEME GELMEDİ'

Fatih Hoca ile ilgili hiçbir gündem olmadı. O Milli Takımdaydı, biz başka bir proje içerisindeydik. Biz şu an Tudor'un istediği takımı kuruyoruz. Transferlerimiz de o yönde.



'BASKETBOLA 4 MİLYON DOLAR BÜTÇE AYIRDIK'

Erkek basketbol için 4 milyon dolar bütçe ayırdık. Erman Hoca ile başarılı olacağımıza inanıyorum. Basketbolda hedefimiz Eurocup şampiyonluğu ve Türkiye Ligi'nde şampiyonluğu zorlamak. Ergin Ataman'la da kontratımız bitti. Bunlar olağan şeyler. Neden Galatasaray Başkanı yıpranmak zorunda bu olaydan ötürü? Sinan Güler ile kontratımız bitti. 'Eurolegue'de oynamak istiyorum' dedi. Ne diyeceksin yani? Gelirlerin amatör sporları idare etmeye yetmeyeceği çok açık. Yeni kaynaklar yaratılmalı dediğimde yanlış anlaşılıyor.



SELÇUK İNAN: Takımımızın kaptanı. Selçuk, Sinan Gümüş ve De Jong kategorisinde değil.



SABRİ SARIOĞLU: Sitem etmek yerine gelir kapıyı çalarsın.Başkan böyle böyle, konuş. TV üzerinden bana mesaj göndermekle ne amaçlıyorsun.