"Galatasaray onu transfer etmek istiyor"

NTV Radyo'da "Anadolu Futbol" programına açıklamalarda bulunan Karabükspor teknik direktörü Erkan Sözeri, Galatasaray'ın Yevhen Seleznyov'u transfer etmek için kendileriyle iletişime geçtiğini ifade etti.

"Seleznyov, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini bize söyledi" diyen Sözeri şu açıklamayı yaptı: