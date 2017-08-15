"Galatasaray onu transfer etmek istiyor"
Karabükspor teknik direktörü Erkan Sözeri, Galatasaray'ın Yevhen Seleznyov'u istediğini açıkladı.
NTV Radyo'da "Anadolu Futbol" programına açıklamalarda bulunan Karabükspor teknik direktörü Erkan Sözeri, Galatasaray'ın Yevhen Seleznyov'u transfer etmek için kendileriyle iletişime geçtiğini ifade etti.
"Seleznyov, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini bize söyledi" diyen Sözeri şu açıklamayı yaptı:
"Daha önce de konudan bizi haberdar etmişti. 2-4 teklif varmış. Kafası şu an karışık. 8 Eylül geçtikten sonra konsantrasyonunu buraya verecektir. Galatasaray'ın ciddi bir teklifi yok, sadece duyum var. Bunu bize söyleyen de oyuncunun kendisi. Böyle bir durum cidden var ki bize oraya gitmek istediğini söyledi. Duruma bakacağız, 8 Eylül'e kadar netleşir. Eğer kalırsa ondan faydalanacağımız bir oyuncu. Ama olur da giderse biz de yerine transfer yapmak için harekete geçeceğiz."
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 16:32
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Durica: Üzgünüm Traore
Toplam 5
Yorum
ahmet bu adam her maçında bize gol attı ve tahrik dansı yaptı akıllanır belki
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Ve Arda Turan açıklaması geldi...
Toplam 7
Yorum
real Galatasaray ve Başakşehir şampiyonluğa oynar. Fenerbahçe üçüncü olur. BJK ilk 5 belki.
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Soldado antrenmanda
Toplam 2
Yorum
vardar fb de volkan persie souza oynamazsa kesin turu geçer
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