Başkan, Arda için menajeriyle görüşüyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan transferi için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'la görüşüyor.

Dursun Özbek'in "Arda'nın Galatasaray'a gelmesini ve kariyerine burada son vermesini istiyoruz. Bu yönde de bir çalışmamız var" açıklamasının ardından bugün önemli bir gelişme yaşandı. Barcelona'yla sözleşmesi devam eden Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'la Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bir araya geldi. Taksim gelen Ahmet Bulut, az önce Dursun Özbek'in oteline giriş yaptı...



