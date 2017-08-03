 Tudor bir forvet daha istedi – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Tudor bir forvet daha istedi

    Tudor bir forvet daha istedi
    Tudor antrenmanlarda oldukça hırslı olsa da henüz gol atamayan 'in performansından memnun olmadığını dile getirdi. Tudor'un yönetim ile yaptığı görüşmede, Gomis ve Eren'in beklenen çıkışı gerçekleştiremediğini söyleyerek forvet bölgesine bir transfer daha istediği öğrenildi.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:52
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