 Galatasaray'a bir golcü daha – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    'a bir golcü daha

    Galatasaray'a bir golcü daha

    Forvet hattına bir takviye daha yapmak isteyen , Sion'un golcüsü Moussa Konate için temasa geçti.

    Forvet hattına Bafetimbi Gomis'i transfer eden Galatasaray, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor.

    Sarı Kırmızılılar'ın, İsviçre ekibi Sion'da forma giyen Moussa Konate'yi renklerine bağlamak için girişimleri başlattığı öğrenildi.

    Sion ise gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki golcünün satışından para kazanmak için 'ın teklifine sıcak yaklaşıyor.

    İsviçre temsilcisinin, Aslan'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

    Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllardaki transfer dönemlerinde de ilgilendiği Konate'nin bu kez Galatasaray'a yakın olduğu vurgulandı.

    Senegalli golcü, geçtiğimiz sezon 39 maçta 14 gol atıp 6 gol attırdı.


    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:16
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