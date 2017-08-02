Galatasaray'a bir golcü daha
Forvet hattına bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, Sion'un golcüsü Moussa Konate için temasa geçti.
Forvet hattına Bafetimbi Gomis'i transfer eden Galatasaray, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor.
Sarı Kırmızılılar'ın, İsviçre ekibi Sion'da forma giyen Moussa Konate'yi renklerine bağlamak için girişimleri başlattığı öğrenildi.
Sion ise gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki golcünün satışından para kazanmak için Galatasaray'ın teklifine sıcak yaklaşıyor.
İsviçre temsilcisinin, Aslan'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllardaki transfer dönemlerinde de ilgilendiği Konate'nin bu kez Galatasaray'a yakın olduğu vurgulandı.
Senegalli golcü, geçtiğimiz sezon 39 maçta 14 gol atıp 6 gol attırdı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:16
-
"Igor Tudor Galatasaray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
-
Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
-
"Igor Tudor Galatasaray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Galatasaray'a bir golcü daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.