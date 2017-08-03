Fernando Reges, İstanbul'da!
Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Fernando Francisco Reges, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilyalı futbolcuyu, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu Fernando, güvenlik önlemleri altında kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.
Kariyerine Brezilya'nın Vila Nova takımında başlayan, Estrela Amadora, Porto ve Manchester City formaları giyen 30 yaşındaki Fernando, orta sahada görev yapıyor.
Brezilyalı futbolcunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Fernando için Manchester City ile 5 milyon 250 bin Euro'ya anlaşma sağladı.
İŞTE CİMBOM'UN 'YENİ MELO'SU - FERNANDO HAKKINDA BİLİNMEYENLER...
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:33
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Galatasaray'da şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
hufington Bu adam da Gokhan Zan gibi camdan adam. Kakaladi Bursa bize. Simdi antreman topcusu, fizyolog mesgul edici, duz kosucu GS kadrosunda.
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Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Sende bizim ligimizi premier lig zannediyorsun herhalde. Kimi alabilirsin ligimize isim ver bakalım ?
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Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Ya yeter artık sizin futbol aklınız Sneijder ile mi sınırlı ? Gitti adam gitti yeter. Yeni oyunculara sahip çıkmak lazım gömüyorsunuz yazık
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