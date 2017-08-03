 Fernando Reges, İstanbul'da! – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Reges, İstanbul'da!

    Fernando Reges, İstanbul'da!

    Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Francisco Reges, İstanbul'a geldi.

    Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilyalı futbolcuyu, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu , güvenlik önlemleri altında kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

    Kariyerine Brezilya'nın Vila Nova takımında başlayan, Estrela Amadora, Porto ve Manchester City formaları giyen 30 yaşındaki Fernando, orta sahada görev yapıyor.

    Brezilyalı futbolcunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Transfer çalışmalarını sürdüren , uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Fernando için Manchester City ile 5 milyon 250 bin Euro'ya anlaşma sağladı.



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    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
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