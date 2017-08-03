İşte Cimbom'un 'Yeni Melo'su!

EN ZORLANDIĞI OYUNCU ALEX DE SOUZA



Fernando, en zorlandığı oyuncu olarak Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'yı gösteriyor; "Kariyerimde Messi ve Ronaldo gibi dünyanın en iyilerine karşı oynadım. Ancak beni sahada en çok zorlayan, sessiz ve zararsız duruşu ancak mükemmel paslarıyla Alex oldu."