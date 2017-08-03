İşte Cimbom'un 'Yeni Melo'su!
EN ZORLANDIĞI OYUNCU ALEX DE SOUZA
Fernando, en zorlandığı oyuncu olarak Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'yı gösteriyor; "Kariyerimde Messi ve Ronaldo gibi dünyanın en iyilerine karşı oynadım. Ancak beni sahada en çok zorlayan, sessiz ve zararsız duruşu ancak mükemmel paslarıyla Alex oldu."
PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NA GİDİYORDU
Fernando, Porto'da gösterdiği performans ile dikkatleri çekti ve Portekiz Futbol Federasyonu, oyuuncuyu milli takıma kazandırmak için girişimlerde bulundu. Ancak FIFA, yapılan başvuruyu reddetti. Yıldız oyuncu, 3 kez Brezilya U20 takımında oynadı ve Brezilya Milli Takımı hayalini gerçekleştiremedi.
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