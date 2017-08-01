 Nigel de Jong, ABD'ye dönüyor – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Nigel , ABD'ye dönüyor

    Nigel de Jong, ABD'ye dönüyor

    Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'den transfer ettiği Hollandalı orta saha, Amerika basınına göre tekrar MLS yolcusu...

    Galatasaray'da kadro dışı kalan ve çalışmalarını tek başına sürdüren 'un MLS takımlarından DC United ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi. 32 yaşındaki Hollandalı yıldız, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da beklentilerin çok altında bir performans ortaya koymuştu.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:01
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