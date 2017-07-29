 ''Gollerime hazır olun'' – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ''Gollerime hazır olun''

    ''Gollerime hazır olun''

    Sarı-kırmızılı bir taraftarın arabasının arka camına yapıştırdığı ‘’ yazısını paylaşan Fransız golcü, “ bu sezon hedeflerine ulaşacak” dedi.

    'a İngiltere'nin Swansea City takımından transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlarla konuşmaktan çekinmiyor. Kendisine atılan mesajlara cevap veren Gomis, son olarak bir taraftarın arabasının arka camına yazdırdığı yazıyı, sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu, arkasında 'Bafetimbi Gomis' yazan arabanın fotoğrafına şu notu ekledi: "Tüm taraftarlara, geldiğimden bu yana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Beklentileri karşılamak için elimden gelen her şeyi yapacağım." Paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

    GERÇEK GOMİS'İ GÖRECEKLER
    Bu arada Bafetimbi Gomis, Eskişehirspor'la önceki gün oynanan hazırlık maçında birçok pozisyona girdi. Yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen yıldız futbolcu sosyal medyada Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi. Bu konu ile ilgili de konuşan 31 yaşındaki forvet, şunları söyledi: Lig başlayınca tam anlamıyla hazır olacağım. Hazırlık dönemi çok ayrı. İkisi karıştırılmasın. Kimse merak etmesin. Bu sezon Galatasaray hedeflerine varacaktır ve ben de bu takım için sonuna kadar mücadele edeceğim. Benden beklentilerin farkındayım ve bunları boşa çıkarmaya hiç niyetim yok. Kısa süre sonra gerçek Gomis'i herkes görecek.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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