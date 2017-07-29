''Gollerime hazır olun''
Sarı-kırmızılı bir taraftarın arabasının arka camına yapıştırdığı ‘Bafetimbi Gomis’ yazısını paylaşan Fransız golcü, “Galatasaray bu sezon hedeflerine ulaşacak” dedi.
GERÇEK GOMİS'İ GÖRECEKLER
Bu arada Bafetimbi Gomis, Eskişehirspor'la önceki gün oynanan hazırlık maçında birçok pozisyona girdi. Yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen yıldız futbolcu sosyal medyada Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi. Bu konu ile ilgili de konuşan 31 yaşındaki forvet, şunları söyledi: Lig başlayınca tam anlamıyla hazır olacağım. Hazırlık dönemi çok ayrı. İkisi karıştırılmasın. Kimse merak etmesin. Bu sezon Galatasaray hedeflerine varacaktır ve ben de bu takım için sonuna kadar mücadele edeceğim. Benden beklentilerin farkındayım ve bunları boşa çıkarmaya hiç niyetim yok. Kısa süre sonra gerçek Gomis'i herkes görecek.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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