Aslan gibi teklif
Sofiane Feghouli, Galatasaray’ın 2.7 milyon euro’luk teklifine sıcak bakmamıştı. Sarı-kırmızılılar 4 yıl için rakamı 3.2’ye yükseltti. 27’lik kanat oyuncusu Cimbom’a yaklaştı
Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Sofiane Feghouli için kulübü West Ham United'la anlaşılmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar bir türlü Cezayirli oyuncuyu ikna edemiyordu. İngiliz kulübüne gelirken anlaştığı imza parasını bırakmak istemeyen 27 yaşındaki oyuncu bu sebeple Cimbom'un kendisine önerdiği 2.7 milyon euro'luk teklifi kabul etmemişti. Östersunds yenilgisiyle hücumdaki zaafları ortaya çıkan Aslan bu sebeple Feghouli'ye bu kez çok daha cazip bir teklif götürdü.
SÖZLEŞME 4 YILLIK OLACAK
Sarı-kırmızılılar, Sofiane Feghouli'ye 4 yıllık bir kontrat önerisinde bulundu. Alacağı yıllık parayı da 3.2 milyon euro'ya yükseltti. Feghouli ilk transfer teklifi geldiğinde West Ham United'dan takım arkadaşı Gökhan Töre'ye danışmıştı. İngiltere'den ayrılmaya sıcak baktığını ancak parada henüz el sıkışamadıklarını söylemişti. Yönetimin yaptığı bu yeni teklifin ardından Cezayirli kanat oyuncusunun "Evet" demesi ve Feghouli transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
SÖZLEŞME 4 YILLIK OLACAK
Sarı-kırmızılılar, Sofiane Feghouli'ye 4 yıllık bir kontrat önerisinde bulundu. Alacağı yıllık parayı da 3.2 milyon euro'ya yükseltti. Feghouli ilk transfer teklifi geldiğinde West Ham United'dan takım arkadaşı Gökhan Töre'ye danışmıştı. İngiltere'den ayrılmaya sıcak baktığını ancak parada henüz el sıkışamadıklarını söylemişti. Yönetimin yaptığı bu yeni teklifin ardından Cezayirli kanat oyuncusunun "Evet" demesi ve Feghouli transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:08
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