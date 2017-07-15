Muslera'dan 15 Temmuz mesajı
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 15 Temmuz için yayınladığı mesajla gönülleri fethetti
Sarı-kırmızılı formayla 5. sezonuna girecek olan Fernando Muslera artık bizden biri... Gelen transfer tekliflerini elinin tersiyle iten ve her fırsatta Türkiye'de yaşamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Fernando Muslera, 15 Temmuz Destanı'nın yıl dönümünde yayınladığı mesajla bir kez daha taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafını paylaşan Muslera, "Bu güzel ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyeceğini de geçen sene bugün herkes gördü..." ifadelerini kullandı.
Muslera'nın bu mesajı beğeni rekoru kırarken, Galatasaraylı yıldıza gelen cevaplar da dikkat çekti. İşte o mesajlardan öne çıkanlar:
"Sen çoğu çakma Türklerden daha TÜRKSÜN, Allah seni başımızdan eksik etmesin."
"Ölümüne Fenerbahçeliyim ancak seni çok seviyorum ve Muslera. Kralsın hep ülkemizde kalırsın İnşallah."
"Vatan hainleri senin eldivenlerine kurban olsun"
"Kralsın. Sen yeni kaptanımız olacaksın."
"Teşekkürler Muslera iyi futbolcu iyi insan"
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:01
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Fiorentina uçuyor
Toplam 8
Yorum
BJK'Lİ 10 milyon verecek kadar parası olsa bu sene takıma büyük katkı yapan ve Türkiye'ye alışan Aboubakar'ı alırdık.
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Tudor'un yerine ya Luce ya Simone
Toplam 75
Yorum
Denizgs Tudor napsin rodrigez carole pas veremiyor. Selcuk surekli yana oynuyor birde tolga var pas vermeden once ayaginin icini uydu gibi yorungeye
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Taraftarın yönetime tepkisi sürüyor
Toplam 2
Yorum
DURSUNUN UMRUNDA DEGIL DURSUN A. YILDIRIMIN KANKASI PLANLI GELDI GS'YA SAMPIYON 4.YILDIZI TAKAN TAKIMDAN NE OYUNCU NE ANTRONER KALDI. HER TRANSFERDE CEBI DOLDU.
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