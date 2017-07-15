 Muslera'dan 15 Temmuz mesajı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'dan 15 Temmuz mesajı

    Muslera'dan 15 Temmuz mesajı

    Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando , 15 Temmuz için yayınladığı mesajla gönülleri fethetti

    Sarı-kırmızılı formayla 5. sezonuna girecek olan Fernando artık bizden biri... Gelen transfer tekliflerini elinin tersiyle iten ve her fırsatta Türkiye'de yaşamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Fernando Muslera, 15 Temmuz Destanı'nın yıl dönümünde yayınladığı mesajla bir kez daha taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafını paylaşan Muslera, "Bu güzel ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyeceğini de geçen sene bugün herkes gördü..." ifadelerini kullandı.

    Muslera'nın bu mesajı beğeni rekoru kırarken, Galatasaraylı yıldıza gelen cevaplar da dikkat çekti. İşte o mesajlardan öne çıkanlar:

    "Sen çoğu çakma Türklerden daha TÜRKSÜN, Allah seni başımızdan eksik etmesin."

    "Ölümüne Fenerbahçeliyim ancak seni çok seviyorum ve Muslera. Kralsın hep ülkemizde kalırsın İnşallah."

    "Vatan hainleri senin eldivenlerine kurban olsun"

    "Kralsın. Sen yeni kaptanımız olacaksın."

    "Teşekkürler Muslera iyi futbolcu iyi insan"

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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