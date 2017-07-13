Cimbom adres değiştirdi
Feghouli’nin transferini yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye alan sarı-kırmızılılar, Sunderland’da oynayan Khazri üzerinde yoğunlaştı.
İLK TEKLİFİNİ YAPTI
Yönetimin bu gelişme üzerine teknik direktör Igor Tudor'un listesinde yer alan Wahbi Khazri'yi gündemlerine aldığı ve West Ham'dan Sunderland Kulübü'ne geçtikleri ifade edildi. Galatasaray'ın ilk etapta 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için 4 milyon Euro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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