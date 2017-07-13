 Cimbom adres değiştirdi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Cimbom adres değiştirdi

    Cimbom adres değiştirdi

    Feghouli’nin transferini yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye alan sarı-kırmızılılar, Sunderland’da oynayan Khazri üzerinde yoğunlaştı.

    Yoğun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray ilgilendiği futbolcularla görüşmelerini devam ettirirken sağ kanat için yeni bir iddia ortaya atıldı. Transfer komitesinin Sunderland forması giyen Wahbi Khazri ile temasa geçtiği bildirildi. Aslında bir süredir 'ın Sofiane Feghouli'nin kadrosuna katması bekleniyordu. Ancak West Ham'ın 5 milyon euro'luk bonservis talebi, üzerine bir de oyuncuya ödemesi gereken 3 milyon euro'luk imza parasını Galatasaray'a havale etmek istemesi görüşmelerin donmasına yol açtı.

    İLK TEKLİFİNİ YAPTI
    Yönetimin bu gelişme üzerine teknik direktör Igor Tudor'un listesinde yer alan Wahbi Khazri'yi gündemlerine aldığı ve West Ham'dan Sunderland Kulübü'ne geçtikleri ifade edildi. Galatasaray'ın ilk etapta 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için 4 milyon Euro önerdiği ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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