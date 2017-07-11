 Forvete Tangocu – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Forvete Tangocu

    Forvete Tangocu

    Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle hücumda Gomis'in tek kalması Galatasaray'ı hareket geçirdi.

    Yönetimden bir forvet alınmasını isteyen teknik direktör Tudor'un, için rapor verdiği öğrenildi. Bonservisi Uruguay'ın Maldonado takımında bulunan 24 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu West Ham United'da kiralık geçirdi. Premier Lig'de yalnızca 16 maçta 544 dakika forma giyen Arjantinli futbolcu, bir kez de gol sevinci yaşadı.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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