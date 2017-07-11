Forvete Tangocu
Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle hücumda Gomis'in tek kalması Galatasaray'ı hareket geçirdi.
Yönetimden bir forvet alınmasını isteyen teknik direktör Tudor'un, Jonathan Calleri için rapor verdiği öğrenildi. Bonservisi Uruguay'ın Maldonado takımında bulunan 24 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu West Ham United'da kiralık geçirdi. Premier Lig'de yalnızca 16 maçta 544 dakika forma giyen Arjantinli futbolcu, bir kez de gol sevinci yaşadı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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