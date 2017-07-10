Ortaya Arao
Sarı-kırmızılı kulüp, Flamengo’lu ön libero Willian Arao için 4.5 milyon euro teklif etti. Brezilya ekibinin kararı bekleniyor.
LİBERTADORES ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
Futbola Sao Paulo'da başlayan Arao; Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO ve Botafogo gibi takımların da formasını giydi. Kulüp kariyerinde 117 maçta görev yapıp 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Arao, Corinthians ile 2011-12'de Libertadores şampiyonluğu, Botafogo ile Brezilya Serie B şampiyonlu yaşadı.
WİLLİAN ARAO KİMDİR?
Doğum Tarihi: 3 Aralık 1992
Doğum Yeri: Sao Paulo
Boy: 1.81 / Kilo: 74
Pozisyon: Ön libero
Kulübü: Flamengo
Forma Numarası: 5
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
Ortaya Arao haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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