 Ortaya Arao – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Ortaya Arao

    Ortaya Arao

    Sarı-kırmızılı kulüp, Flamengo’lu ön libero için 4.5 milyon euro teklif etti. Brezilya ekibinin kararı bekleniyor.

    Orta sahaya transfer yapacak olan Galatasaray'da Brezilya'dan bir isim gündeme geldi. Manejerlerin sarı-kırmızılı kulubün kapısını çalıp Flamengo'nun ön liberosu Willian Arao'yu önerdiği, bunun üzerine 24 yaşındaki sambacıyı takibe alan yöneticilerin, teknik direktör Igor Tudor'un da görüşünü sorduktan sonra kulübü ile temasa geçtiği belirtildi. İddialara göre Galatasaray'ın bu menajerler vasıtasıyla 4.5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı, Brezilya kulübünün ise düşünmek için süre istediği kaydedildi. Flamengo ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 1.81 boyundaki oyuncunun da Avrupa macerasına atılmak istediği için 'a sıcak bakacağı öne sürüldü.

    LİBERTADORES ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
    Futbola Sao Paulo'da başlayan Arao; Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO ve Botafogo gibi takımların da formasını giydi. Kulüp kariyerinde 117 maçta görev yapıp 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Arao, Corinthians ile 2011-12'de Libertadores şampiyonluğu, Botafogo ile Brezilya Serie B şampiyonlu yaşadı.

    WİLLİAN ARAO KİMDİR?
    Doğum Tarihi: 3 Aralık 1992
    Doğum Yeri: Sao Paulo
    Boy: 1.81 / Kilo: 74
    Pozisyon: Ön libero
    Kulübü: Flamengo
    Forma Numarası: 5
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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