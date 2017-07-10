 Ben Arfa rafa kalktı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Ben Arfa rafa kalktı

    Ben Arfa rafa kalktı
    için girişimde bulunan Galatasaray bu defteri kapattı. Ayrılmak istediği PSG'den yılda 6 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcunun Aslan'ın 3 milyon euro'luk teklifini az bulup reddetmesi üzerine sarı-kırmızılı kulübün ısrarcı olmadığı ve bu transferi rafa kaldırdığı dile getirildi.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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