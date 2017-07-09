Sparta Semih için geliyor!
Teknik direktör İgor Tudor'un "Satılabilir" dediği isimler arasında yer alan Semih Kaya'nın Sparta Prag'a transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Semih'in bonservis bedelinin Çek cephesinde sıkıntı yarattığı ancak 2 milyon euroya kadar çıktıkları öğrenildi. Konu hakkında konuşan bir yetkili, "Sparta Prag, Semih'i kiralık olarak almak istiyor ancak Galatasaray'ın tercihi bonservisle göndermek" ifadelerine yer verdi..
Tarafların, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Semih için bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:15
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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