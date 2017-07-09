 Sparta Semih için geliyor! – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Sparta Semih için geliyor!

    Sparta Semih için geliyor!

    Teknik direktör İgor Tudor'un "Satılabilir" dediği isimler arasında yer alan Semih Kaya'nın Sparta Prag'a transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    Sparta Prag'ın yeni teknik direktörü Stramaccioni'nin Semih'i istediğini açıklamasının ardından, menajerler arasında görüşmelerin sıklaştığı ortaya çıktı. Sparta Prag kulübünde büyük bir yetkiye sahip olan menajer Pavel Zitka'nın, menajer Güde Fazıl Özdemir ile temasa geçtiği ve Özdemir'in Zitka'yı İstanbul'a davet ettiği bildirildi.

    Semih'in bonservis bedelinin Çek cephesinde sıkıntı yarattığı ancak 2 milyon euroya kadar çıktıkları öğrenildi. Konu hakkında konuşan bir yetkili, "Sparta Prag, Semih'i kiralık olarak almak istiyor ancak Galatasaray'ın tercihi bonservisle göndermek" ifadelerine yer verdi..

    Tarafların, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Semih için bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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