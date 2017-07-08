 Sparta Prag'ın Semih Kaya teklifi – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Sparta Prag'ın teklifi

    Sparta Prag'ın Semih Kaya teklifi

    Galatasaray'da son dönemdeki performansıyla eleştirilen isimlerin başında gelen için Çekya takımlarından Sparta Prag'ın ilgisi devam ediyor. Andrea 'nin kadrosunda yer vermek istediği Semih için flaş bir gelişme yaşandı.

    Çek basınında yer alan habere göre, Sarı-kırmızılılardan 'ya talip olan Sparta Prag, A Milli oyuncuyu kiralamak için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Bu öneriyi reddeden Galatasaray ise oyuncuyu bonservisiyle birlikte verebileceklerini iletti.

    Oyuncunun bonservis bedelinin Çek cephesinde sıkıntı yarattığı ancak 2 milyon euroya kadar çıktıkları öğrenildi. Konu hakkında konuşan bir yetkili, "Sparta Prag, Semih'i kiralık olarak almak istiyor ancak Galatasaray'ın tercihi bonservisle göndermek" ifadelerine yer verdi.

    Galatasaray'ın altyapısında yetişen Semih Kaya'nın bu teklife sıcak baktığı bildirilirken, her iki takımın kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor. Geçen sene sarı-kırmızılı formayı 27 kez giyen 26 yaşındaki Semih Kaya 2 de gol attı.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:00
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