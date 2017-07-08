Sparta Prag'ın Semih Kaya teklifi

Çek basınında yer alan habere göre, Sarı-kırmızılılardan Semih Kaya'ya talip olan Sparta Prag, A Milli oyuncuyu kiralamak için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Bu öneriyi reddeden Galatasaray ise oyuncuyu bonservisiyle birlikte verebileceklerini iletti.

Oyuncunun bonservis bedelinin Çek cephesinde sıkıntı yarattığı ancak 2 milyon euroya kadar çıktıkları öğrenildi. Konu hakkında konuşan bir yetkili, "Sparta Prag, Semih'i kiralık olarak almak istiyor ancak Galatasaray'ın tercihi bonservisle göndermek" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Semih Kaya'nın bu teklife sıcak baktığı bildirilirken, her iki takımın kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor. Geçen sene sarı-kırmızılı formayı 27 kez giyen 26 yaşındaki Semih Kaya 2 de gol attı.