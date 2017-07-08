Sparta Prag'ın Semih Kaya teklifi
Galatasaray'da son dönemdeki performansıyla eleştirilen isimlerin başında gelen Semih Kaya için Çekya takımlarından Sparta Prag'ın ilgisi devam ediyor. Andrea Stramaccioni'nin kadrosunda yer vermek istediği Semih için flaş bir gelişme yaşandı.
Çek basınında yer alan habere göre, Sarı-kırmızılılardan Semih Kaya'ya talip olan Sparta Prag, A Milli oyuncuyu kiralamak için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Bu öneriyi reddeden Galatasaray ise oyuncuyu bonservisiyle birlikte verebileceklerini iletti.
Oyuncunun bonservis bedelinin Çek cephesinde sıkıntı yarattığı ancak 2 milyon euroya kadar çıktıkları öğrenildi. Konu hakkında konuşan bir yetkili, "Sparta Prag, Semih'i kiralık olarak almak istiyor ancak Galatasaray'ın tercihi bonservisle göndermek" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray'ın altyapısında yetişen Semih Kaya'nın bu teklife sıcak baktığı bildirilirken, her iki takımın kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor. Geçen sene sarı-kırmızılı formayı 27 kez giyen 26 yaşındaki Semih Kaya 2 de gol attı.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:00
-
Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 51
Yorum
Ahmet Kışlalı GS Adam için arpalıktı Rikerink- D.jong -Hafta sonları Dominik -ibizada gece kulübü 4 tane hoca yollama -son hocaya hakaret ettirmeler.
-
Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 51
Yorum
iyi herkesin dilinde sneijderin performansı hangi büyük takıma nasıl bi performans göstermişse eksik kalmış fenere boş beleş gol atmakla olmuyor
-
Yeni uçaklar yola çıkıyor
Toplam 21
Yorum
yaşar ersoyu 32 yaşındaki oyuncularla geleceğin takımı kurulur mu?Onu bırakta acele sağ bek sol bek ön libero ve kanat transferlerini yap.
Sparta Prag'ın Semih Kaya teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.