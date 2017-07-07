 Podolski bayramı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Podolski bayramı

    Podolski bayramı

    'dan 2 milyon 600 bin euro'ya 'ye transfer olan Alman yıldız futbolcu , dün Kobe'yi salladı.

    Havaalanında yaklaşık 800 taraftarın karşıladığı yıldız oyuncu, daha sonra Başkan Mikigaya ile basın toplantısı düzenleyerek, kendisini 'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Japonların büyük ilgi gösterdiği törenin ardından Podolski, 10 numaralı forma ile taraftarları da yanına alarak poz verdi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:18
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