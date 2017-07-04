Sola yeni aday

Hırvat oyuncuların peşine düşen Galatasaray’ın Napoli’nin sol beki Strinic’i de istediği ifade edildi.

Galatasaray'da sağ bek için artık Corchia'nın adı öne çıkmaya başlarken, sol bek için ise yeni hedefin Napoli'den İvan Strinic olduğu bildirildi. Napoli ile yollarını ayırması beklenen 29 yaşındaki oyuncunun menajeri, İngiltere ve Almanya'dan çeşitli kulüplerle temas ederken, adaylardan birisinin de Galatasaray olduğu vurgulandı. Sol beke kesin olarak transfer arayışında olan sarı-kırmızılı ekibin, teknik direktör Tudor'un milli takımdan tanıdığı ismi Galatasaray'a kazandırabileceğinin altı çizildi.