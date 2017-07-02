Çeyrek milyara 3 yıldız!

Galatasaray’ın, kadrosuna kattığı Gomis, Belhanda ve Maicon için 4 yılda kasasından toplam 55.2 milyon euro (yaklaşık 223 milyon TL) çıkacak

Cimbom transferde bombaları arka arkaya patlattı. Ancak bu bombalar sarı-kırmızılı kulübe mali açıdan hatırı sayılır bir yükü de beraberinde getirdi. Yönetimin, geçen sezon ilk 3'e giremeyen kadrosunu güçlendirmek için transfer ettiği Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Maicon'un maliyetlerinin toplamı 55.2 milyon euro oldu. Türk parası karşılığı yaklaşık 223 milyon TL.



Bu rakam Riva'dan gelecek olan paranın neredeyse 4'te 1'ine eşit. Gomis'e 3 yılda 3 milyon 350 bin euro'dan toplamda 10 milyon 50 bin euro garanti ücret ödeyecek olan Aslan, 2.5 milyon euro da imza parası verecek. Ayrıca Swansea'ye de 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Belhanda içinse Kiev'e bonuslarla 10 milyon euro bonservis bedeli verilecek. Faslı yıldız da 4 yılda 13.4 milyon euro kazanacak. Maicon'un bonservis bedeli ise 8 milyon euro. Oyuncunun kendisi ise 4 senede 8.8 milyon euro garanti para alacak.