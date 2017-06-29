 Belhanda, İstanbul'da – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    , İstanbul'da

    Belhanda, İstanbul'da

    Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncu 'ya kavuştu.

    Bir uçak kalkıyor, diğeri iniyor... Şu günlerde Atatürk Havaalanı'nın Dış Hatlar Terminali, Galatasaray'a çalışıyor. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Cimbom, 'marka' isimlere yönelmişti. Bunlardan biri de . Dün Bafetimbi Gomis, İstanbul'a ayak basmıştı bugün de Faslı yıldızın uçağı şehre iniş yaptı.

    27 yaşındaki futbolcu havaalanından fotoğraf paylaşarak İstanbul yolcuğuna başladığını duyurmuştu. Saat 16.30'da Atatürk Havaalanı'na gelen yıldız oyuncuyu çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisini gören 'nın sürekli gülümsediği görüldü.



    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:47
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