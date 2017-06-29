Belhanda, İstanbul'da
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncu Belhanda'ya kavuştu.
27 yaşındaki futbolcu havaalanından fotoğraf paylaşarak İstanbul yolcuğuna başladığını duyurmuştu. Saat 16.30'da Atatürk Havaalanı'na gelen yıldız oyuncuyu çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisini gören Belhanda'nın sürekli gülümsediği görüldü.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:47
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 23
Yorum
yuh gomis kesinlikle bu kadar parayı etmez ortalama bir forvet sonuçta açın kariyerine bakın.futbolcuları alırken çok abartıyoruz.sonra puff
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 23
Yorum
pompei26 oha ... 15 milyon € tabi para kendi ceblerinden çıkmıyor. yazıklar olsun...
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Gomis'in maliyeti belli oldu
Toplam 23
Yorum
trolllll Bir örnek versene yarı paraya kaliteli biri.
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