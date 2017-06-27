 ''Seviyor mu; bilemem!'' – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    ''Seviyor mu; bilemem!''

    ''Seviyor mu; bilemem!''
    'in menajeri Guido Albers, Hollandalı yıldızla ilgili iddialara son noktayı koydu: Tatili bittikten sonra gelip, takıma katılacak. Özgür Sancar'a konuşan Albers, başarılı oyuncuyla Tudor arasında bir sorun olmadığını belirterek, "Wesley'nin 'la hiçbir sorunu yok. Tudor onu seviyor mu bilemem. Ama bir futbolcu-teknik direktör ilişkisi çerçevesinde hareket ediyor" dedi.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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