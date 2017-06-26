İmbula boşa çıktı
Mark Hughes, Joselu ve Philipp Wollscheid ile birlikte İmbula’yı kadroda düşünmediğini bildirdi. İngilizlere 1 milyon euro teklif eden Galatasaray bu gelişmenin ardından yeniden harekete geçti.
Selçuk İnan'ın yanına iyi bir alternatif arayan Galatasaray'a İngiltere'den beklediği haber geldi. Igor Tudor'un kadrosunda görmek istediği ve yönetimden alınmasını istediği Giannelli İmbula boşa çıktı. Stoke City Menajeri Mark Hughes geçen sezon kiralık olarak farklı takımlarda oynayan Joselu ve Philipp Wollscheid ile birlikte İmbula'yı kadrosunda düşünmediğini bildirdi.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
İngiltere basınında da yer bulan haberde Mainz'da başarılı bir sezon geçiren Bojan Krkic'in performansından etkilenen Mark Hughes'un diğer isimlerin ayrılığına onay verdiği belirtildi. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan İmbula'nın kiralanması için Stoke City'ye 1 milyon euro teklifte bulunan Galatasaray'ın bu gelişmenin ardından yeniden harekete geçtiği ve Stoke City yönetiminden bir görüşme talep ettiği bildirildi. İngiliz ekibin, Hughes'un bu kararının ardından Fransız ön libero konusunda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
BİR YILDA 44 MİLYON EURO ÖDEDİLER
2014/15 sezonunda Marsilya'da gösterdiği müthiş performansla adını duyuran Gianneli İmbula, 2015 yazında 20 milyon euro'ya Porto'ya, 6 ay sonra da 24.25 milyon euro'ya Stoke City'e transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Premier Lig'in ikinci devresinde 12 maça çıktı.
İMBULA KİMDİR?
Adı: Gilbert Imbula Wanga
Doğum Tarihi: 12.09.1992 (24)
Doğum Yeri: Vilvoorde (Belçika)
Boy: 1.86 m.
Kilo: 78 kg.
Pozisyon: Orta saha
Kontrat Sonu: 30.06.2021
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
İngiltere basınında da yer bulan haberde Mainz'da başarılı bir sezon geçiren Bojan Krkic'in performansından etkilenen Mark Hughes'un diğer isimlerin ayrılığına onay verdiği belirtildi. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan İmbula'nın kiralanması için Stoke City'ye 1 milyon euro teklifte bulunan Galatasaray'ın bu gelişmenin ardından yeniden harekete geçtiği ve Stoke City yönetiminden bir görüşme talep ettiği bildirildi. İngiliz ekibin, Hughes'un bu kararının ardından Fransız ön libero konusunda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
BİR YILDA 44 MİLYON EURO ÖDEDİLER
2014/15 sezonunda Marsilya'da gösterdiği müthiş performansla adını duyuran Gianneli İmbula, 2015 yazında 20 milyon euro'ya Porto'ya, 6 ay sonra da 24.25 milyon euro'ya Stoke City'e transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Premier Lig'in ikinci devresinde 12 maça çıktı.
İMBULA KİMDİR?
Adı: Gilbert Imbula Wanga
Doğum Tarihi: 12.09.1992 (24)
Doğum Yeri: Vilvoorde (Belçika)
Boy: 1.86 m.
Kilo: 78 kg.
Pozisyon: Orta saha
Kontrat Sonu: 30.06.2021
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:54
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