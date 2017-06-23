 Baros yuvaya döndü – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Baros yuvaya döndü

    Baros yuvaya döndü
    Cimbom'un eski futbolcusu Milan Baros, Slovan Liberec'den ayrılarak futbola başladığı takım olan Banik Ostrava'ya transfer oldu. 35 yaşındaki golcü oyuncu 1 yıllık sözleşme imzalarken, futbolu da Banik'te bırakacağı bildirildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:59
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