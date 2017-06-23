Baros yuvaya döndü

Cimbom'un eski futbolcusu Milan Baros, Slovan Liberec'den ayrılarak futbola başladığı takım olan Banik Ostrava'ya transfer oldu. 35 yaşındaki golcü oyuncu 1 yıllık sözleşme imzalarken, futbolu da Banik'te bırakacağı bildirildi.