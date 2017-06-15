 ‘10 numara’ya Elmas buldu – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    ‘10 numara’ya Elmas buldu

    ‘10 numara’ya Elmas buldu
    Genç ve yetenekli oyuncularla ilgilenen 'ın 17 yaşındaki 'a teklif yaptığı belirtildi. Genç '10 numara' Makedonya'nın Rabotnicki takımında forma giyiyor. Geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen genç oyuncu ile Inter, Manchester City, Benfica ve Heerenveen takımlarının da ilgilendiği vurgulanırken, Elif'in ailesinin Türk asıllı olmasının Galatasaray için avantaj olduğu kaydedildi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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