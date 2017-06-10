 Gomis’te fiyat artırdı – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Gomis’te fiyat artırdı

    Gomis’te fiyat artırdı

    Swansea ile pazarlığı sürdüren futbol direktörü Cenk Ergün, bonservis teklifini 500 bin euro artırıp 3 milyon euro’ya yükseltti. Anlaşma sağlanırsa imzaya gelecek.

    için Swansea ile pazarlık sürüyor. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün 2.5 milyon euro'luk bonservis teklifini 3 milyon euro'ya yükselttiği bildirildi. Anlaşmanın artık an meselesi olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki Senegal asıllı Fransız forvet ile daha önce el sıkışmıştı. Bruma'nın satışı konusunda ise RB Leipzig ile temaslar sürüyor. Başkan Dursun Özbek'in sözünü ettiği 'anlaşılamayan maddeler'in Sporting'e ödenecek yüzde 25 pay olduğu iddia edildi.

    KAYNAK BRUMA'DAN
    Portekiz ekibinin avukatının, anlaşmayı henüz onaylamadığı bu yüzden işin uzadığı belirtildi. Bruma'nın satışının kesinleşmesinin ardından Gomis transferine de nokta konması bekleniyor.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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