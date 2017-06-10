Gomis’te fiyat artırdı
Swansea ile pazarlığı sürdüren futbol direktörü Cenk Ergün, bonservis teklifini 500 bin euro artırıp 3 milyon euro’ya yükseltti. Anlaşma sağlanırsa Bafetimbi Gomis imzaya gelecek.
KAYNAK BRUMA'DAN
Portekiz ekibinin avukatının, anlaşmayı henüz onaylamadığı bu yüzden işin uzadığı belirtildi. Bruma'nın satışının kesinleşmesinin ardından Gomis transferine de nokta konması bekleniyor.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:07
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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