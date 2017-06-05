 Gomis'ten Galatasaray açıklaması – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Gomis'ten açıklaması

    Gomis'ten Galatasaray açıklaması

    'ın bir süredir yakından ilgilendiği Fransız yıldız 'de flaş gelişme... Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı.

    Yıldız isme gelen sorulardan biri de şuydu: Galatasaray'a gelecek misin?

    Gomis, bu soruya, "Bilmiyorum ama misafirperverliğiniz için çok teşekkürler. Türk insanını seviyorum" cevabını verdi.

    34 MAÇTA 21 GOL!
    Gomis'in bonservisi İngiliz kulüplerinden Swansea'de bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirmiş ve 34 karşılaşmada 21 gole imza atmıştı.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:34
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