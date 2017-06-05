Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Galatasaray'ın bir süredir yakından ilgilendiği Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'de flaş gelişme... Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı.
Yıldız isme gelen sorulardan biri de şuydu: Galatasaray'a gelecek misin?
Gomis, bu soruya, "Bilmiyorum ama misafirperverliğiniz için çok teşekkürler. Türk insanını seviyorum" cevabını verdi.
34 MAÇTA 21 GOL!
Gomis'in bonservisi İngiliz kulüplerinden Swansea'de bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirmiş ve 34 karşılaşmada 21 gole imza atmıştı.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:34
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Cimbom'un vazgeçilmezi Muslera
Toplam 3
Yorum
o.GS.y Takimda kalmak isteyenler kalsinlar, istemeyenler gitsin. Genc, dinamik ve istekli takim istiyoruz.
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"Ben olsaydım Eskişehirspor çıkardı"
Toplam 5
Yorum
BJK 1903 ALPAY SU BE ARKADAS SENDE SACMALIYORSUN NE ALAKA VAR OLSAYDI MOLSAYDINLA OLMUYOR BU ISLER OLDU BITTINEN OLUYOR ADAMLARIN KISMETINDE YOKMUS.
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''Kaliteyi yükseltmeliyiz''
Toplam 9
Yorum
Atiba BAŞKANIM MANGALA VE VIDAYI ALIN BIRDE SAĞ KANAT ORTA SAHAYADA ATIBA GBI SAĞLAM BİRİNİ BULUN FORWET VE BIRDE HIZLI KANAT OYUNCUSU ALIN...
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