Gomis'ten Galatasaray açıklaması

Yıldız isme gelen sorulardan biri de şuydu: Galatasaray'a gelecek misin?



Gomis, bu soruya, "Bilmiyorum ama misafirperverliğiniz için çok teşekkürler. Türk insanını seviyorum" cevabını verdi.



34 MAÇTA 21 GOL!

Gomis'in bonservisi İngiliz kulüplerinden Swansea'de bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirmiş ve 34 karşılaşmada 21 gole imza atmıştı.