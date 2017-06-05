Galatasaray'da belirsizlik sürüyor
Galatasaray Odeabank'ta sözleşmesi sona eren baş antrenör Ergin Ataman, sarı-kırmızılı kulüpten henüz kendisine bir geri dönüş olmadığını söyledi.
Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray Odeabank ile olan mukavelesinin de bittiğini hatırlatarak, "Gelecek sezonla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Henüz bir iletişimimiz yok." dedi.
Sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir tercihte bulunacağını bilmediğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Benim önceliğim Galatasaray. Şu anda sadece Galatasaray Kulübünün alacağı kararı bekliyorum." diye konuştu.
Adının bazı Avrupa kulüpleriyle anıldığının hatırlatılması üzerine ise Ataman, Galatasaray'daki geleceği netleşene kadar bu konuda değerlendirmede bulunmayacağını sözlerine ekledi.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:33
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Kartal para bastı
Toplam 7
Yorum
XLS ZORUNA GİDENLER VAR.....
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Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi açıkladı
Toplam 30
Yorum
baron iki mac kotu oynar ne adamligi kalir nede karakteri bugune kadar cok gorduk duyduk bu sozleri fblilerden
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Chedjou, Medipol Başakşehir'de
Toplam 3
Yorum
Fenerbahçe Başakşehir 3 büyükleri eskilerini toplayıp güzel takım çıkardı ve 2. oldular. Tebrikler.
Galatasaray'da belirsizlik sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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