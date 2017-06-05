 Galatasaray Belhanda ile anlaştı – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Galatasaray ile anlaştı

    Galatasaray Belhanda ile anlaştı

    Bruma'nın Almanya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig'e transferinin ardından hücum hattı için transfer girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılı yönetim Faslı yıldız Younes ile anlaşma aşamasına geldi.

    Yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışan Galatasaray'ın hedefindeki yeni isim Younes . beIN Sports'un haberine göre; için Sportif direktör Cenk Ergün Fas'a gitti. Sabah saatlerinde Casablanca, ardından Marakesh'e geçen Cenk Ergün, burada Fas milli takımında bulunan Belhanda ile masaya oturdu. Futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtilirken, sarı - kırmızılı yönetimin Dinamo Kiev ile de görüşmelere başlaması bekleniyor.

    BELHANDA'NIN NICE PERFORMANSI
    Bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan Faslı yıldız, geçen sezonu Fransa Lig 1 ekibi Nice'te geçirdi. Belhanda Nice formasıyla çıktığı 31'i lig, 1'i kupa, 5'i Avrupa Kupası maçı olmak üzere toplam 36 karşılaşmada 3 gol 8 asistlik performans gösterdi. 2011-12'de Montpellier'in yaşadığı şampiyonlukta, Arsenal'e transfer olan Olivier Giroud'la birlikte en büyük pay sahibiydi. Fransa'da 2011-2012 sezonunun en iyi genç futbolcusu seçildi. 11 Nisan 2012 tarihinde Marsilya karşısında attığı rövaşata-vole karışımı gol ligde yılın golü seçildi.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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