''Kalbimde taşıyacağım''
Bugün son maçına çıkacak olan Panzer, “İçimde bir hüzün var. Galatasaray benim için özel kalacak. 3 kupa kazandık. Şampiyonluk daha iyi olurdu ama futbolda bunlar var” dedi.
KİMYAMIZ UYUŞTU
Keyifli 2 yıl geçirdiğini belirten Panzer, "100 bin Türk'ün yaşadığı Köln'den geldim. Türk toplumuyla kimyamız tuttu. Futbolu bırakınca genç takım antrenörü veya farklı bir görevde Galatasaray'a dönmek isterim" diye konuştu.
BRUMA İÇİN BUNDESLİGA 'DOĞRU' BİR ADIM
Lukas, RB Leipzig'e transferi gündemde olan Bruma hakkında, "Bruma için Almanya doğru bir adım. Galatasaray için de bence iyi. Her zaman oyuncu almak değil, satmak da önemli" yorumunu yaptı.
2.6 MİLYON EURO GAYET İYİ
Podolski, Kobe'nin kendisi için ödeyeceği 2.6 milyon euro bonservis bedelinin düşük olduğu yorumuna katılmadığını belirterek, "2 yıl önce buraya 2.5 milyon euro'ya geldim. Şu anda 2.6 milyon'a gidiyorum. Bence gayet iyi bir bonservis bedeli" dedi.
SON KEZ SAHAYA ÇIKACAK
Konyaspor karşısında son kez sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıkacak olan Lukas Podolski, 74 maçta 34 gol-14 asistlik performansıyla 48 gole katkı yaptı. Panzer, Galatasaray'da 1 Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası kazandı.
Savaş ÇORLU
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:16
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Selçuk İnan'dan Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'ne ziyaret
Toplam 5
Yorum
Aslan SENEDE SENDE 3-4 MILYON EURO KAZAN SENDE HUZUR BOZMAZSIN TOP OYNASIN MELO GIBI OLSUN
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Lukas Podolski veda etti
Toplam 3
Yorum
Aslan EN COK TÜRK TARAFTARI OLAN TAKIMDA FORMA GIYDIGIN ICIN BIZLERI MUTLU ETTIN BIZDEN SONRAKI FUTOL YASAMNDA MUTLULUKLAR
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 10
Yorum
bence Sen herkesi kendiniz gibi görme şaibe ve dalavere sizin işiniz yıllarca o şekilde ''büyük'' oldunuz başımıza
''Kalbimde taşıyacağım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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