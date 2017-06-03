 ''Kalbimde taşıyacağım'' – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    ''Kalbimde taşıyacağım''

    ''Kalbimde taşıyacağım''

    Bugün son maçına çıkacak olan Panzer, “İçimde bir hüzün var. benim için özel kalacak. 3 kupa kazandık. Şampiyonluk daha iyi olurdu ama futbolda bunlar var” dedi.

    Gelecek sezon Vissel Kobe'de forma giyecek olan Lukas Podolski, 'daki son maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman oyuncu, "Yarın (bugün) son maçıma çıkacağım. İçimde bir hüzün var" derken, "Birçok yerde oynadım ama Galatasaray benim için özel. Her zaman kalbimde taşıyacağım. Takım adına elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. 3 kupa kazandık. Şampiyonluk kazansaydık daha iyi olurdu ama futbolda bunlar da var" ifadelerini kullandı.

    KİMYAMIZ UYUŞTU
    Keyifli 2 yıl geçirdiğini belirten Panzer, "100 bin Türk'ün yaşadığı Köln'den geldim. Türk toplumuyla kimyamız tuttu. Futbolu bırakınca genç takım antrenörü veya farklı bir görevde Galatasaray'a dönmek isterim" diye konuştu.



    BRUMA İÇİN BUNDESLİGA 'DOĞRU' BİR ADIM
    Lukas, RB Leipzig'e transferi gündemde olan Bruma hakkında, "Bruma için Almanya doğru bir adım. Galatasaray için de bence iyi. Her zaman oyuncu almak değil, satmak da önemli" yorumunu yaptı.

    2.6 MİLYON EURO GAYET İYİ
    Podolski, Kobe'nin kendisi için ödeyeceği 2.6 milyon euro bonservis bedelinin düşük olduğu yorumuna katılmadığını belirterek, "2 yıl önce buraya 2.5 milyon euro'ya geldim. Şu anda 2.6 milyon'a gidiyorum. Bence gayet iyi bir bonservis bedeli" dedi.

    SON KEZ SAHAYA ÇIKACAK
    Konyaspor karşısında son kez sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıkacak olan , 74 maçta 34 gol-14 asistlik performansıyla 48 gole katkı yaptı. Panzer, Galatasaray'da 1 Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası kazandı.


    Savaş ÇORLU
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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