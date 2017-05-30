Haftaya kaldı
Cimbom, çekişmeli geçen maçta Bruma ve Sinan’ın iki golü ile sonuca gitti. Son haftada Konyaspor’u yenip, Fenerbahçe’nin Adanaspor karşısında puan kaybetmesine bekleyecek
SEZONU ERKEN AÇACAK
Son dakikalarda Aytemiz Alanya baskın bir futbol sergilemesine karşın başka gol bulamayınca sarı-kırmızılı takım puanını 61'e çıkardı ve Fenerbahçe ile eşitledi. 3. sırayı alan takımı son hafta maçlarından çıkacak sonuçlar belirleyecek. Fenerbahçe deplasmanda puan kaybeder, Galatasaray da Konya'yı mağlup ederse sarı- kırmızılılar 3. sıraya oturacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde bir ön eleme daha az oynama şansına erişecek. Ligi 4. sırada bitiren takım ayrıca sezonu en az 20 gün erken açmak zorunda kalacak.
GÜMÜŞ PARLIYOR
Sinan Gümüş, Alanyaspor karşısında da gollerine devam etti. İlk yarıda 2 gol birden atan genç yıldız, son 3 haftada 3 gol, 1 asistle skorer bir görüntü çizdi. Bu sezon toplamda ise 20 maçta, 5 gol kaydetti
Savaş ÇORLU
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:17
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
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