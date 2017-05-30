Haftaya kaldı

Cimbom, çekişmeli geçen maçta Bruma ve Sinan’ın iki golü ile sonuca gitti. Son haftada Konyaspor’u yenip, Fenerbahçe’nin Adanaspor karşısında puan kaybetmesine bekleyecek

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki 3'lük savaşı ligin son haftasına kaldı. Sarı-lacivertli ekibin, Trabzonspor ile berabere kalmasının ardından puanları eşitleme şansı yakalayan Cimbom, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini sahanın etkili isimleri Armindo Bruma ve Sinan Gümüş kaydetti. 14. dakikada Portekizli yıldız klas bir gole imza atarken ardından son haftaların parlayan ismi Sinan çıktı ortaya. 17 ve 28'de yakaladığı pozisyonları gole çevirdi. Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love ile güçlü rakibine karşılık vermeye çalıştı. 23. dakikada nefis bir vücut hareketiyle topu ağlara yollayan Love, 76. dakikada ise kazanılan penaltıyı adrese bıraktı.



SEZONU ERKEN AÇACAK

Son dakikalarda Aytemiz Alanya baskın bir futbol sergilemesine karşın başka gol bulamayınca sarı-kırmızılı takım puanını 61'e çıkardı ve Fenerbahçe ile eşitledi. 3. sırayı alan takımı son hafta maçlarından çıkacak sonuçlar belirleyecek. Fenerbahçe deplasmanda puan kaybeder, Galatasaray da Konya'yı mağlup ederse sarı- kırmızılılar 3. sıraya oturacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde bir ön eleme daha az oynama şansına erişecek. Ligi 4. sırada bitiren takım ayrıca sezonu en az 20 gün erken açmak zorunda kalacak.



GÜMÜŞ PARLIYOR

Sinan Gümüş, Alanyaspor karşısında da gollerine devam etti. İlk yarıda 2 gol birden atan genç yıldız, son 3 haftada 3 gol, 1 asistle skorer bir görüntü çizdi. Bu sezon toplamda ise 20 maçta, 5 gol kaydetti



Savaş ÇORLU