 Haftaya kaldı – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Haftaya kaldı

    Haftaya kaldı

    Cimbom, çekişmeli geçen maçta Bruma ve Sinan’ın iki golü ile sonuca gitti. Son haftada Konyaspor’u yenip, Fenerbahçe’nin Adanaspor karşısında puan kaybetmesine bekleyecek

    Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki 3'lük savaşı ligin son haftasına kaldı. Sarı-lacivertli ekibin, Trabzonspor ile berabere kalmasının ardından puanları eşitleme şansı yakalayan Cimbom, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini sahanın etkili isimleri Armindo Bruma ve Sinan Gümüş kaydetti. 14. dakikada Portekizli yıldız klas bir gole imza atarken ardından son haftaların parlayan ismi Sinan çıktı ortaya. 17 ve 28'de yakaladığı pozisyonları gole çevirdi. Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love ile güçlü rakibine karşılık vermeye çalıştı. 23. dakikada nefis bir vücut hareketiyle topu ağlara yollayan Love, 76. dakikada ise kazanılan penaltıyı adrese bıraktı.

    SEZONU ERKEN AÇACAK
    Son dakikalarda Aytemiz Alanya baskın bir futbol sergilemesine karşın başka gol bulamayınca sarı-kırmızılı takım puanını 61'e çıkardı ve Fenerbahçe ile eşitledi. 3. sırayı alan takımı son hafta maçlarından çıkacak sonuçlar belirleyecek. Fenerbahçe deplasmanda puan kaybeder, Galatasaray da Konya'yı mağlup ederse sarı- kırmızılılar 3. sıraya oturacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde bir ön eleme daha az oynama şansına erişecek. Ligi 4. sırada bitiren takım ayrıca sezonu en az 20 gün erken açmak zorunda kalacak.

    GÜMÜŞ PARLIYOR
    Sinan Gümüş, Alanyaspor karşısında da gollerine devam etti. İlk yarıda 2 gol birden atan genç yıldız, son 3 haftada 3 gol, 1 asistle skorer bir görüntü çizdi. Bu sezon toplamda ise 20 maçta, 5 gol kaydetti

    Savaş ÇORLU
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Haftaya kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.