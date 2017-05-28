 Olcan cezasına Aysal’lı itiraz – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Olcan cezasına Aysal’lı itiraz

    Olcan cezasına Aysal’lı itiraz

    Yönetim, Olcan’a ödenmesi gereken ceza için Tahkim’e itiraz edecek. İtiraz, Aysal döneminin hataları üzerinden yapılacak.

    Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Olcan Adın'a ödenmesine karar verdiği 2.9 milyon euro'luk ceza için G.Saray, Tahkim Kurulu'na itiraz etme kararı aldı. Hazırlanan itiraz dilekçesinde "Bir önceki yönetim 1.6, 1.7, 1.8 ve 1.9 milyon euro gibi kabul edilemez sözleşme şartlarında anlaşmıştı. Sözleşmesi feshedilen oyuncu bu parayı hak ettiğini düşünüyorsa neden Akhisar'a 250 bin euro'ya imza attı" ifadeleri dikkat çekti. Dilekçede Olcan'a ancak 2 yıl için 500 bin euro ödenmesi gerektiği yazıldı.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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