Olcan cezasına Aysal’lı itiraz
Yönetim, Olcan’a ödenmesi gereken ceza için Tahkim’e itiraz edecek. İtiraz, Aysal döneminin hataları üzerinden yapılacak.
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Olcan Adın'a ödenmesine karar verdiği 2.9 milyon euro'luk ceza için G.Saray, Tahkim Kurulu'na itiraz etme kararı aldı. Hazırlanan itiraz dilekçesinde "Bir önceki yönetim 1.6, 1.7, 1.8 ve 1.9 milyon euro gibi kabul edilemez sözleşme şartlarında anlaşmıştı. Sözleşmesi feshedilen oyuncu bu parayı hak ettiğini düşünüyorsa neden Akhisar'a 250 bin euro'ya imza attı" ifadeleri dikkat çekti. Dilekçede Olcan'a ancak 2 yıl için 500 bin euro ödenmesi gerektiği yazıldı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:34
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Emre Mor'u ister misiniz?
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Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
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Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
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Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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