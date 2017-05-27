 Yönetimin gelecek planı yok – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Yönetimin gelecek planı yok

    Yönetimin gelecek planı yok
    , yönetimi de eleştirerek şöyle konuştu: "Bruma'nın transferinden önce, G.Saray olarak gelecek sezon hedefiniz nedir? Bunu bilmek lazım. G.Saray'da günlük hareket ediliyor. Oyuncu yolluyor ve üste para veriyor. Olcan, Dany, Donk gibi. G.Saray plan yapmıyor. Plan yapmıyorsanız, hata yapmanız fazla olur."
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:45
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