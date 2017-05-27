 Traore yarışı kızıştı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Traore yarışı kızıştı

    Traore yarışı kızıştı
    Cimbom'un transfer etmek istediği için Schalke 04 de devreye girdi. Alman basınına yansıyan haberde, gelecek sezon hücum hattını zenginleştirmek isteyen Schalke 04'ün Traore için Chelsea ile temas halinde olduğu belirtildi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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